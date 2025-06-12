الخميس 12 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

"جسور بين الماضي والحاضر"، محاضرة ببيت المعمار المصري

محاضرة ببيت المعمار
محاضرة ببيت المعمار المصري، فيتو

 يستضيف بيت المعمار المصري بدرب اللبانة بالقلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، محاضرة علمية متخصصة بعنوان: "إعادة التوظيف المعماري: جسور بين التراث والإبداع المعاصر"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء السبت القادم ( 14 يونيو )  بمقر البيت الكائن أمام جامع السلطان حسن.

تُلقي المحاضرة الدكتورة نانسي عبد المنعم، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، والباحثة المتخصصة في مجالات الحفاظ العمراني، التوثيق المعماري، وإعادة تأهيل المباني التاريخية، وتتناول المحاضرة أهمية إعادة التوظيف كنهج معماري يُعيد إحياء المباني التراثية بوظائف معاصرة، مع الحفاظ على قيمتها الجمالية والتاريخية، مستعرضةً عددًا من النماذج التطبيقية من مصر والعالم.

تأتي هذه الفعالية ضمن برنامج بيت المعمار المصري الرامي إلى إثراء النقاش المعماري والفكري حول قضايا التراث العمراني، وتفعيل دوره في صناعة المستقبل، بما يعكس رؤية صندوق التنمية الثقافية في الربط بين الثقافة والتنمية، وإتاحة المعرفة المتخصصة للجمهور العام والمهنيين على حد سواء.

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بيت المعمار المصري درب اللبانة بالقلعة صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي

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