بيت السناري يستضيف افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الأراجوز المصري

تنظم الدورة الرابعة من مهرجان الأراجوز المصري "اقتصاديات التراث" بالتعاون بين كل من بيت السناري والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وصندوق التنمية الثقافية، وفرقة ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل.

ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على فن الأراجوز وتراثه الغني، مع التركيز على "اقتصاديات التراث" كفكرة محورية. الدعوة عامة ومجانية لجميع الفعاليات.

برنامج فعاليات مهرجان الأراجوز المصري

ويشهد فعاليات المهرجان يوم الافتتاح الموافق الثلاثاء 1 يوليو 2025 في تمام الساعة 8 مساءً في بيت السناري الأثري ندوة بعنوان "اقتصاديات التراث" بمشاركة نخبة من المتخصصين، كما تقديم عرض "التمساح" وعدد من نمر الأراجوز التراثية من أداء فرقة ومضة، بالإضافة لفقرة تعريفية بفن الأراجوز وأهميته الثقافية.

كما يقدم اليوم الثاني الموافق الأربعاء 2 يوليو الساعة 8 مساءً مناقشة مفتوحة بعنوان "التراث مقاومة" بالإضافة لتقديم عرض "الحكايات" ونمر الأراجوز التراثية من أداء فرقة ومضة، وفقرة تعريفية بفنون الأراجوز.

ويستقبل بيت السيحمي يوم الجمعة 4 يوليو محاضرة يقدمها الدكتور نبيل بهجت بعنوان "اقتصاديات التراث"، كذلك عرض "على الأبواب"، وورشة تعريفية بفنون الأراجوز.

ويكون يوم الثلاثاء 8 يوليو هو ختام المهرجان بدورته الرابعة في المقر الرئيسي لمكتبة الإسكندرية بتمام الساعة 5 مساءً، حيث يقدم عروض متنوعة للأراجوز في ساحات المكتبة، ومناقشة مفتوحة حول فكرة الأراجوز وإمكانية توظيفه في عروض بأقل التجهيزات.

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