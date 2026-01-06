لليوم الخامس على التوالي، توقف رحلات القطارات في هولندا لهذا السبب

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن تساقط الثلوج والجليد مازال مستمرا في هولندا مما تسبب في عرقلة حركة المرور، لليوم الخامس على التوالي، وتوقف جميع رحلات القطارات، وإلغاء مئات الرحلات الجوية في واحدة من أكثر موجات الطقس الشتوي تأثيرًا في المنطقة هذا الموسم.

تعطل حركة القطارات وإلغاء رحلات جوية في هولندا

ومن جانبها أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية الهولندية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه يتعذر تشغيل أي قطارات في أرجاء البلاد حتى الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش على الأقل، بسبب الثلوج الكثيفة، ودرجات الحرارة المتدنية تحت الصفر، ما يجعل تشغيل القطارات غير آمن.

وبالأمس الاثنين، أوقف العديد من خطوط القطارات حول أمستردام بسبب تساقط الثلوج المتواصل منذ نهاية الأسبوع الماضي، وأدت الظروف المناخية أيضًا إلى تعطّل بعض أنظمة المعلومات التقنية للشركة، ما زاد من صعوبة التنسيق وإبلاغ الركاب بتحديثات الخدمة.

وفي مطار سخيبول بأمستردام، ألغت شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم ما لا يقل عن 300 رحلة جوية مجدّدًا، اليوم الثلاثاء، بسبب الظروف الجوية الصعبة، في استمرار لتأثيرات الطقس على حركة النقل الجوي منذ الجمعة الماضية.

وتواجه شركات النقل الجوي تحديات تتعلق بتحجيم الإقلاع والهبوط، وتعطيل عمليات إزالة الثلوج من المهابط، ما أثّر ليس فقط على الرحلات الداخلية بل أيضًا على الواصلين والمغادرين من مطار سخيبول.

استمرار تساقط الثلوج في هولندا



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهولندية تحذيرات من استمرار تساقط الثلوج، وكون الطرق زلقة بشكل خطير في أجزاء واسعة من البلاد طوال الأسبوع، ما دفع السلطات إلى دعوة السكان إلى الحدّ من السفر غير الضروري والبقاء في المنازل كلما أمكن ذلك.

