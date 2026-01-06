مدبولي: خطة مدروسة للوصول إلى أقل نسبة دين تشهدها مصر منذ عقود

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حديثه بشأن ملف الديون جاء بوضوح حول نسبة الدين وليس رقم الدين أو حجمه من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن الدولة تعمل وفق خطوات مدروسة للوصول إلى أقل نسبة دين تشهدها مصر منذ عقود.

وأوضح مدبولي أن النقاشات التي أُثيرت حول هذا الملف تعكس قلقًا مشروعًا لدى المواطنين، مؤكدًا تقدير الحكومة لهذا القلق وحرصها على عدم تحميل الأجيال الجديدة أي تداعيات سلبية.

وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، تعمل على خفض الدين وفوائد الدين وتقليل تأثيرهما على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن نسبة الدين بلغت 84% خلال العام الماضي، بعد أن كانت 94% قبل عامين، ما يعكس مسارًا تنازليًا واضحًا.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن انخفاض جديد في نسبة الدين خلال العام المالي الحالي، مطمئنًا الخبراء والمهتمين بأن أي إجراءات يتم اتخاذها تخضع للضوابط المالية الصارمة التي تحكم عمل مؤسسات الدولة، وتخضع أيضًا لرقابة المؤسسات الدولية.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة تدير هذا الملف باحترافية كاملة، وأنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بخفض الدين خلال الفترة القصيرة المقبلة، تنفيذًا لما تم التعهد به.

