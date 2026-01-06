خطيب الابنة وراء الجريمة، ضبط المتهم في واقعة مقتل مسنة داخل شقتها بطنطا

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية غموض واقعة العثور على جثمان سيدة مسنة داخل شقتها بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا، بعد أن أكدت التحريات وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود آثار خنق إلى جانب اختفاء مشغولات ذهبية كانت تمتلكها المجني عليها ما عزز الاشتباه في تعرضها للقتل بدافع السرقة.



تشكل فريق بحث جنائي

وشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية، حيث أسفرت جهود التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي بقسم أول طنطا عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه خطيب ابنة المجني عليها.

سرقة مشغولاتها الذهبية

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل معرفته المسبقة بالضحية ودخوله مسكنها وحاول سرقة مشغولاتها الذهبية؛ إلا أن المجني عليها اكتشفت أمره فقام بالتعدي عليها وخنقها حتى فارقت الحياة خشية افتضاح جريمته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

