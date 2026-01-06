شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع عيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس الإدارة، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع قطاعات الشركة، وذلك استعدادًا لاستقبال أعياد الإخوة الأقباط، وضمان انتظام واستمرارية خدمات الصرف الصحي دون أية معوقات.

وأوضح المهندس "سامي قنديل" أنه تم التأكيد على استمرار العمل بجميع محطات وشبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، مع تواجد القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات ومديري العموم في مواقع عملهم لمتابعة سير العمل ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات.

الصرف الصحي بالإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى

وأشار رئيس الشركة إلى أنه جارٍ مراجعة خطط تشغيل المحطات ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير دورية لشبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار بالمناطق الحيوية ومحيط الكنائس وأماكن التجمعات، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالأعياد.

كما تم التأكد من جاهزية جميع المعدات والسيارات والمولدات الكهربائية للتعامل مع أي أعطال طارئة أو انقطاعات محتملة في التيار الكهربائي، مع تواجد فرق الطوارئ والصيانة على مدار 24 ساعة لضمان سرعة الاستجابة.

وأكدت الشركة استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 175، والتعامل معها على الفور، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة خلال فترة الأعياد.

