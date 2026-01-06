إرادة "بولاق الدكرور" تنتصر.. كواليس أشرس انتخابات برلمانية

18 حجم الخط

شهدت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور أشرس المعارك الانتخابية، والتي لم تكن مجرد منافسة على مقعد نيابي، بل كانت اختبارًا حقيقيًا لوعي المواطن وقدرة "ابن البلد" على الصمود في وجه التحديات.

حملات التشويه.. وضبط النفس كخيار استراتيجي

قبل انطلاق صافرة التصويت، واجه الدكتور حسام المندوه الحسيني وحملته الانتخابية موجة عاتية ومنظمة من المغالطات والمنشورات المسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم قسوة "حرب الشائعات" التي استهدفت النيل من سمعة وتاريخ النائب الدكتور حسام المندوه، إلا أن الحملة اختارت طريقًا مغايرًا ارتكز على:

الالتزام الأخلاقي: متمثلًا في رفض الانجرار إلى مستنقع المهاترات والتمسك بالمنافسة الشريفة.

المسار القانوني: التعامل مع كافة التجاوزات وفق ما يقتضيه القانون والجهات المختصة، لإرساء مبدأ دولة المؤسسات.

الإصرار: تحويل طاقة الهجوم إلى قوة دفع للعمل الميداني والتواصل المباشر مع الأهالي.

اصطفاف "رموز العمل السياسي" والعائلات

في لحظة فارقة، تجلى معدن أهالي بولاق الدكرور؛ حيث شهدت الدائرة التفافًا غير مسبوق من كبار العائلات ورموز العمل السياسي والاجتماعي حول الدكتور حسام المندوه. ولم يكن هذا الدعم وليد الصدفة، بل جاء إيمانًا بقدرات وكفاءة الدكتور حسام المندوه الحسيني ابن بولاق الدكرور، وكونه يمتلك القدرة على خدمة أبناء الدائرة.

وفي مشهد عكس وحدة الصف، أعلن أقطاب العمل البرلماني في الدائرة، النائب محمد إسماعيل والنائب عمر زايد والنائب علي خالد، تضامنهم الكامل واتفاقهم على دعم الدكتور حسام المندوه، مؤكدين أن مصلحة بولاق الدكرور تقتضي اختيار ابن البلد الذي يمتلك الرؤية والقدرة على العطاء.

وعي المواطن يهزم محاولات "التشتيت"

حاول البعض خلال أيام الاقتراع استخدام أساليب لتشتيت الناخبين وبث حالة من الإحباط، إلا أن "وعي أبناء بولاق" كان الصخرة التي تحطمت عليها تلك المحاولات. فقد تدفقت الحشود إلى صناديق الاقتراع معلنةً انحيازها الكامل لـ "ابن البلد"، ومؤكدة أن التغيير الحقيقي يبدأ من حسن الاختيار بعيدًا عن الشعارات الزائفة.

وصرح الدكتور حسام المندوه تعقيبًا على المشهد: "إن ما شهدته الدائرة هو انتصار للحق والكرامة.. أشكر كل من حاول تشويهنا لأنهم جعلونا نرى حجم الحب والتقدير في عيون أهلنا، وأعاهد أبناء بولاق الدكرور أن أكون صوتهم الأمين تحت قبة البرلمان".

