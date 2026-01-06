الثلاثاء 06 يناير 2026
وليد صلاح الدين يدعم لاعبي الأهلي الدوليين بعد تخطي عقبة بنين

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
18 حجم الخط

 حرص وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، على تدعيم لاعبي الأهلي الدوليين بعد تخطي عقبة بنين في دور الـ١٦ بأمم أفريقيا، حيث تواصل مدير الكرة بالأهلي مع محمد الشناوي ولاعبي الأهلي الآخرين هاتفيا عقب مباراة بنين وقام بالشد من أزرهم مؤكدا ثقته في قدرات لاعبي المنتخب في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة. 

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

ويحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط. 

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 9 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 4 نقاط
  4. المقاولون العرب - 4 نقاط
  5. غزل المحلة - 3 نقاط
  6. الأهلي - 3 نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

جدير بالذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

