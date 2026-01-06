الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد اعترافه، أول قرار ضد دجال أطفيح بتهمة ممارسة الشعوذة عبر الإنترنت

حبس المتهم
حبس المتهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة، بحبس شخص بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بدائرة مركز شرطة أطفيح، ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

كانت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، قد رصدت فيديوهات يتم تداولها على نطاق واسع، تتضمن مشاهد لأعمال الدجل والشعوذة.. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص تلك المقاطع المصورة فنيا بمعرفة المساعدات الفنية، وتوصلت التحريات إلى أن أحد الأشخاص مقيم فى دائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، وراء تصوير ونشر تلك الفيديوهات.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، وعثر بحوزته على هاتف محمول والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة، والمعدات اللازمة للتصوير.. وعند فحص هاتفه عثر بداخله على أدلة تؤكد قيامه بتصوير ونشر مقاطع الدجل والشعوذة عبر منات التواصل الاجتماعي.

وخلال التحققات، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أكد خلالها أنه سعى لتحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال احتراف أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين بزعم قدرته على إنهاء كافة مشاكلهم وقضاء حوائجهم من خلال أعمال السحر، ثم قرر تصوير أفعاله وبثها على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية من خلال تلك المشاهدات.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانوني.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الدجل والشعوذة النيابة العامة دائرة قسم شرطة الدقى قسم شرطة الدقي بالجيزة مركز شرطة البدرشين بالجيزة مركز شرطة البدرشين مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بالأسماء، تعيين قيادات جديدة بجامعة القاهرة

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة

5970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية