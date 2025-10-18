كيم كاردشيان: كانييه ويست كان يوزع سيارات لامبورجيني على أصدقائه

كشفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، عن تصرفات زوجها السابق كانييه ويست الغريبة.

وقالت كيم خلال استضافتها في برنامج “‘Call Her Daddy’ “:”عانيت في التعامل مع نوبات كانييه ويست النفسية.. كنت أعود إلى المنزل، وكان لدينا حوالي خمس سيارات لامبورجيني، وكنت أعود لأجدها جميعها مفقودة.. وكنت أقول لكانييه: 'مهلًا، أين سياراتنا؟ مثل سيارتي الجديدة؟' ليرد علي قائلا: 'أوه، لقد أهديتها لاصدقائي”.

تفاصيل تهديد كانييه ويست لـ كيم كارداشيان

وكشف موقع TMZ، أن رسالة التهديد التي وجّهها كانييه ويست إلى كيم كارداشيان، والتي يتهمها فيها باستغلال أطفالهما، ليست سوى حيلة مُصمّمة لإثارة غضب كيم كارداشيان، حيلة بلا أي سند قانوني.

وذكر الموقع الفني في تقرير جديد له، أن كاثي جونسون، محامية كيم كارداشيان، كشفت أن مذكرة الإيقاف والكف، التي قال كانييه انه ارسلها لكيم، والتي تتعلق برعاية وحضانة أطفالهم القُصّر: نورث ويست، وسانت ويست، وشيكاغو ويست، وسالم ويست"، ما هي إلا مجرد خدعة.

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

في تطور جديد، لمشاكل كيم كاردشيان، وطليقها كانييه ويست، منعت كيم كارداشيان ابنتها الكبرى نورث، من الذهاب لزيارة والدها، بعد أن علمت من الحارس الشخصي لكانييه، أن أندرو تيت وشقيقه، في طريقهما لزيارة كانييه ويست، وهو الأمر الذي دفعها لإلغاء زيارة نورث له وإرجاعها للمنزل.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة، من نشر التقارير التي تفيد، بأن كيم كارداشيان، تسعى للحصول على الحضانة الفردية لأطفالها من كانييه ويست، بسبب تصرفاته الغريبة، التي كان أخرها، وضع اسم ابنته نورث في إحدى أغاني ديدي، وهو الأمر الذي حاربته كيم قضائيا.

