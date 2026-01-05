الإثنين 05 يناير 2026
الإمارات تعلن المشاركة في تمرين درع الخليج 2026 العسكري بالسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان صادر عنها  اليوم الاثنين، مشاركتها في تمرين درع الخليج 2026 العسكري الذي انطلق في السعودية.

الإمارات تعلن المشاركة في تمرين درع الخليج 2026 العسكري بالسعودية
 

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس": "انطلق تمرين درع الخليج 2026 في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".


وأضافت، أن التمرين يهدف إلى "رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل العسكري المشترك، وتحقيق التكامل في بيئة العمليات المشتركة وفق أفضل الممارسات".

تمارين درع الخليج بالمملكة العربية السعودية 

وأوضحت الوزارة، أن تمرين درع الخليج يشتمل على "حزمة من الإجراءات والفرضيات المصممة لقياس الجاهزية وفاعلية الاستجابة لمختلف التهديدات، بما يعزز منظومة الردع المرن لدول المجلس".

واختتمت الدفاع الإماراتية بيانها بالتأكيد على أن التمرين يعد "أحد أبرز أوجه التعاون الدفاعي المشترك، ويجسد التزام دول مجلس التعاون بتعزيز أمنها واستقرارها، وترسيخ مفهوم العمل العسكري الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".

