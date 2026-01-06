الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بارك جين هي ونام سانج جي تجتمعان في الدراما الكورية الجديدة "Red Pearl"

بارك جين هي ونام
بارك جين هي ونام سانج جي، فيتو
18 حجم الخط

أعلن رسميًّا اختيار النجمتين بارك جين هي ونام سانج جي للقيام ببطولة المسلسل اليومي الجديد “Red Pearl”، وهو عمل درامي مرتقب يغوص في عوالم الانتقام والصراعات العائلية المعقدة.

مسلسل Red Pearl

تدور أحداث "Red Pearl" حول ملحمة انتقامية مكثفة تقودها امرأتان تعودان بهويات مزيفة لكشف النقاب عن الخطايا والحقائق المدفونة داخل عائلة “Adele” الثرية.

وتخوض الفنانة بارك جين هي تحديا تمثيليا كبيرا من خلال تجسيد شخصيتي توأم هما "كيم ميونج هي" و"كيم دان هي"، فكيم ميونج هي الأخت الكبرى، وهي ممرضة طيبة القلب تطمح لحياة عائلية هادئة وبسيطة، لكن عالمها ينهار تماما عندما تواجه حقيقة غير متوقعة تنتهي بمصير مأساوي، بينما كيم دان هي الأخت الصغرى التي تقرر، بعد معرفة ملابسات وفاة شقيقتها، التخلي عن حياتها الخاصة وانتحال شخصية أختها الراحلة، لتبدأ رحلة انتقام مدروسة تهدف من خلالها إلى السيطرة على "مجموعة أديل".

من جهتها، تؤدي نام سانج جي دور امرأة تفقد عائلتها في حادث مفاجئ، مما يدفعها بدافع الانتقام إلى التخلص من اسمها وهويتها القديمة لتعيش بشخصية "كلوي لي"، مستشارة العلامات التجارية العالمية الشهيرة. وتستغل "كلوي" هويتها الجديدة للتسلل إلى "مجموعة أديل" وتنفيذ مخططها الانتقامي بدقة، رغم ظهور عقبة غير متوقعة تهدد بزعزعة خططها. 

 

دور “التآخي النسائي” بمسلسل Red Pearl

صرح فريق إنتاج المسلسل بأن الشخصيتين تعودان بهويات مستعارة لمواجهة الحقائق المرة بعد فقدان أغلى ما لديهما وسط دوامة من الأسرار والرغبات. وأضاف الفريق: "ما يبدأ كعلاقة متجذرة في الانتقام سيتطور ليتجاوز الصراع نحو التضامن والتفاهم، حيث يشكل مفهوم التآخي النسائي جوهر القصة". كما أكدوا أن العمق العاطفي والتناغم بين الممثلتين سيكون القوة الدافعة الرئيسية للدراما.
 

موعد عرض Red Pearl

من المقرر أن يبدأ عرض مسلسل "Red Pearl" في شهر فبراير المقبل، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسع لدى جمهور الدراما الكورية حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بارك جين هي Red Pearl مسلسل Red Pearl نام سانج جي

الأكثر قراءة

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

انخفاض أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

أوسيمين يهدد دياز وصلاح، الحذاء الذهبي الإفريقي حلم عربي غائب منذ 15 عاما

كيف حسم الشيوخ رفع إعفاء ضريبة العقارات رغم رفض الحكومة؟

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الإماراتي لبحث الأوضاع في اليمن والسودان وغزة

سلم خشبي وراء ارتفاع عدد الضحايا، تطورات جديدة في حريق مصحة علاج الإدمان ببنها

عبر إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش "قيمة الوقت.. رؤية إسلامية"

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية