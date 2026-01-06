بارك جين هي ونام سانج جي تجتمعان في الدراما الكورية الجديدة "Red Pearl"

18 حجم الخط

أعلن رسميًّا اختيار النجمتين بارك جين هي ونام سانج جي للقيام ببطولة المسلسل اليومي الجديد “Red Pearl”، وهو عمل درامي مرتقب يغوص في عوالم الانتقام والصراعات العائلية المعقدة.

مسلسل Red Pearl

تدور أحداث "Red Pearl" حول ملحمة انتقامية مكثفة تقودها امرأتان تعودان بهويات مزيفة لكشف النقاب عن الخطايا والحقائق المدفونة داخل عائلة “Adele” الثرية.

وتخوض الفنانة بارك جين هي تحديا تمثيليا كبيرا من خلال تجسيد شخصيتي توأم هما "كيم ميونج هي" و"كيم دان هي"، فكيم ميونج هي الأخت الكبرى، وهي ممرضة طيبة القلب تطمح لحياة عائلية هادئة وبسيطة، لكن عالمها ينهار تماما عندما تواجه حقيقة غير متوقعة تنتهي بمصير مأساوي، بينما كيم دان هي الأخت الصغرى التي تقرر، بعد معرفة ملابسات وفاة شقيقتها، التخلي عن حياتها الخاصة وانتحال شخصية أختها الراحلة، لتبدأ رحلة انتقام مدروسة تهدف من خلالها إلى السيطرة على "مجموعة أديل".

من جهتها، تؤدي نام سانج جي دور امرأة تفقد عائلتها في حادث مفاجئ، مما يدفعها بدافع الانتقام إلى التخلص من اسمها وهويتها القديمة لتعيش بشخصية "كلوي لي"، مستشارة العلامات التجارية العالمية الشهيرة. وتستغل "كلوي" هويتها الجديدة للتسلل إلى "مجموعة أديل" وتنفيذ مخططها الانتقامي بدقة، رغم ظهور عقبة غير متوقعة تهدد بزعزعة خططها.

دور “التآخي النسائي” بمسلسل Red Pearl

صرح فريق إنتاج المسلسل بأن الشخصيتين تعودان بهويات مستعارة لمواجهة الحقائق المرة بعد فقدان أغلى ما لديهما وسط دوامة من الأسرار والرغبات. وأضاف الفريق: "ما يبدأ كعلاقة متجذرة في الانتقام سيتطور ليتجاوز الصراع نحو التضامن والتفاهم، حيث يشكل مفهوم التآخي النسائي جوهر القصة". كما أكدوا أن العمق العاطفي والتناغم بين الممثلتين سيكون القوة الدافعة الرئيسية للدراما.



موعد عرض Red Pearl

من المقرر أن يبدأ عرض مسلسل "Red Pearl" في شهر فبراير المقبل، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسع لدى جمهور الدراما الكورية حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.