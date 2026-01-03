السبت 03 يناير 2026
أحمد العوضي ينشر صورة جديدة له من كواليس مسلسل "علي كلاي"

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الرمضاني “علي كلاي” الذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل.

 

ونشر العوضي صورة جديدة من كواليس المسلسل عبر حسابه على منصة إكس، وعلق قائلا: بنمسي على إخواتنا الجدعان.

وطرحت قناة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي،  المقرر عرضه في رمضان 2026.


مسلسل علي كلاي أحمد العوضي 

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق علي البرومو، حيث ظهر “العوضي”بجانب حلبة وحوله مجموعة سيارات فارهة 

ونشر النجم أحمد العوضي صورة من كواليس مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه في رمضان 2026. 

مسلسل علي كلاي أحمد العوضي في رمضان 2026 

 وظهر العوضي في الكواليس بفورمة قوية، موضحة التدريبات الشاقة التي يخضع لها من أجل تصوير المشاهد، حيث يظهر في شخصية ملاكم.

 

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

 

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

 

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

 

