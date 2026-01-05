الإثنين 05 يناير 2026
ثقافة وفنون

إنجي كيوان مفاجأة دراما رمضان في مسلسل وننسي اللي كان

انجي كيوان
انجي كيوان
تخوض الفنانة الصاعدة إنجي كيوان تحديا تمثيليا جديدا خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث تشارك في بطولة مسلسل "وننسي اللي كان"، في دور يعد نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، ويكشف عن طاقة تمثيلية لم تظهر بها من قبل.

 

وتراهن إنجي كيوان على دورها بالمسلسل، وأنه إحدى المفاجآت المنتظرة في العمل، إذ إنها تقدم دورا مختلفا تماما عن أدوارها السابقة، بعيدا عن أدوار الشر أو النمطية، مما يمثل تحولا جذريا في اختياراتها الفنية.

 

وتبتعد إنجى عن أدوار الشر فى المسلسل، حيث يحمل دورها أبعادا إنسانية واجتماعية معقدة، ويتطلب أداء داخليا عميقا، وهو ما جعلها تخوض التجربة بحماس شديد، مشيرة إلى أن العمل ككل يحمل طابعا دراميا مشوقا يعيد طرح قضايا مهمة بطرح معاصر.

ولفتت النجمة الشابة إنجي كيوان الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضى ، حيث حصدت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، بعد أن قدمت أداء مميزا ترك بصمة قوية في مسلسل "وتقابل حبيب"، إلى جانب تألقها اللافت في مسلسل "سيد الناس"، وجاء هذا النجاح المستحق نتيجة موهبة حقيقية وحضور فني ناضج، إذ تتقن إنجي الغوص في أعماق الشخصيات التي تجسدها، وتمنح كل دور مساحته الكاملة من الإحساس والصدق، ما جعلها واحدة من الأسماء الصاعدة بقوة في عالم الدراما المصرية.

 

وحازت إنجي كيوان على لقب "شمس الدراما المصرية" عن جدارة، بعد أن أسرت الجمهور بحضورها الطاغي وطاقة فنية متجددة تنبع من صدق الأداء وتلقائيته، حيث لا تمر على الشاشة مرور العابرين، بل تترك أثرا دراميا مميزا، كما تمتلك قدرة نادرة على التماهي مع الشخصيات، فتصنع منها كيانات حقيقية تنطق بالإحساس والواقعية، ولا تكرر نفسها، بل ترفض الوقوف في منطقة آمنة، وتخوض كل تجربة جديدة بإصرار على التطور وتقديم وجه مختلف من موهبتها، لتؤكد أنها ليست مجرد وجه جميل، بل مشروع نجمة متكاملة من طراز خاص.

 

مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، ويعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من تركيبة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي. 

