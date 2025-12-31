تفجير انتحاري وسط مدينة حلب السورية يستهدف دورية للشرطة

18 حجم الخط

تفجير حلب سوريا، أفادت القاهرة الإخبارية، نقلًا عن أنباء أولية، بوقوع تفجير انتحاري في ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب السورية، استهدف دورية تابعة للشرطة أثناء تواجدها في محيط الساحة.

سقوط قتيل ومصاب في التفجير الانتحاري بوسط حلب



وأسفر التفجير في حلب، بحسب المعلومات الأولية، عن سقوط قتيل وإصابة شخص آخر على الأقل، حيث جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وسط استنفار أمني في المنطقة.

انتشار أمني وإغلاق محيط التفجير في حلب



وعقب الحادث، فرضت القوى الأمنية طوقًا أمنيًا مشددًا حول ساحة سعد الله الجابري، وتم إغلاق عدد من الطرق المؤدية إليها، بالتزامن مع بدء عمليات تمشيط واسعة للتأكد من عدم وجود تهديدات إضافية.

ولا تزال الجهات المختصة تحقق في ملابسات التفجير وهوية المنفذ والجهة التي تقف خلفه، فيما لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

في سياق منفصل، أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسعى لتغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون من مقاتلين جهاديين.

وقال نتنياهو أمس الثلاثاء لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "شهدنا الذكرى السنوية الأولى، كما تعلمون، لهذه الحكومة الجديدة. ولديهم استعراض، موكب لجيشهم، وللأسف نصف جيشهم من الجهاديين".

وأضاف: "نود أن نرى إذا كان بإمكاننا إقامة علاقة مختلفة معهم. لدينا محادثات لم نعقدها قط مع نظام الأسد، وآمل أن تؤدي إلى مستقبل من السلام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.