الرئاسة اليمنية تدين حالات الاعتقال والاختطاف في عدن على يد المجلس الانتقالي الجنوبي

أعربت الرئاسة اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن قلقها إزاء إجراءات تعسفية تفرضها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، وطالت حرية تنقل المواطنين القادمين من عدة محافظات يمنية.

الرئاسة اليمنية تعرب عن قلقها من إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة قوله: إن “هذه الإجراءات شملت منع المواطنين من الدخول عبر مداخل رئيسية إلى المدينة، واحتجاز عدد منهم بينهم عائلات ومرضى وطلاب دون مسوغ قانوني”.

ووصف المصدر، هذه الممارسات بأنها “انتهاك صريح للدستور اليمني”، و"مخالفة جوهرية لمرجعيات المرحلة الانتقالية"، لا سيما “اتفاق الرياض” الذي يُلزم جميع الأطراف باحترام حقوق المواطنة الكاملة، ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي إجراءات تقيد حرياتهم الأساسية.

تطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن

وأشار إلى تقارير موثوقة تحدّثت عن حالات اعتقال واختطاف في عدن، نُفّذت بتعليمات من قيادة “قوات الحزام الأمني” التابعة للمجلس الانتقالي، معتبرًا ذلك تجاوزًا خطيرًا لحق الفرد في الحرية، وخرقًا فاضحًا للمبادئ القانونية التي تمنع الاحتجاز التعسفي خارج إطار القضاء والنيابة العامة.

كما شدد على أن مثل هذه المخالفات “تخضع للعقاب الرادع وفق القوانين الوطنية، وتستدعي محاسبة جنائية بموجب الالتزامات الدولية”.

ودعت الرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى “رفع جميع القيود المفروضة على حركة المواطنين فورا وبلا شروط”، وحثته على احترام سلطة مؤسسات الدولة الشرعية. وعبّرت عن تصميم الدولة على اتخاذ “كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون”، انطلاقًا من واجباتها الدستورية.

