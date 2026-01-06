الثلاثاء 06 يناير 2026
سياسة

محمد الرابع، سلطان الصيد الذي حكم طويلا في زمن الانكسار العثماني

صورة منسوبة إلى السلطان
صورة منسوبة إلى السلطان محمد الرابع، فيتو
في مثل هذا اليوم من عام 1693، توفى السلطان محمد الرابع، الذي تولى عرش الدولة العثمانية وهو طفل لم يتجاوز السابعة من عمره، بعد ولادته في إسطنبول عام 1642، ليصبح أحد أصغر السلاطين سنًا في تاريخ الإمبراطورية. 

 

كيف صعد محمد الرابع الى عرش الدولة العثمانية؟ 

جاء توليه الحكم في لحظة اضطراب سياسي حاد، شهدت صراعات داخل القصر وتراجعًا في هيبة الدولة، ما جعل السلطة الفعلية تنتقل مبكرًا إلى الصدور العظام، بينما اكتفى السلطان الشاب بدور رمزي في كثير من مراحل حكمه.

ارتبط اسم محمد الرابع بعدد من الحملات العسكرية التي أعادت للدولة بعض حضورها المؤقت، خاصة خلال فترة حكم الصدر الأعظم كوبريللي محمد باشا ونجله فاضل أحمد باشا، حيث حقق العثمانيون انتصارات في البلقان وشرق أوروبا، أبرزها التوسع في المجر وفرض النفوذ على بعض الإمارات الأوروبية. 

غير أن هذه النجاحات لم تكن نتاج قيادة السلطان المباشرة، بقدر ما كانت ثمرة إدارة عسكرية صارمة من رجال الدولة.

في المقابل، مثّل عهده نقطة تحول سلبية في التاريخ العثماني، بعدما منيت الدولة بهزيمة كبرى أمام التحالف الأوروبي في معركة فيينا عام 1683، وهي الهزيمة التي كشفت حدود القوة العثمانية وفتحت الباب أمام سلسلة خسائر إقليمية لاحقة، أنهت مرحلة التوسع وأدخلت الإمبراطورية في مسار دفاعي طويل.

 

سر لقب سلطان الصيد

وعرف محمد الرابع بلقب «سلطان الصيد» لانشغاله المفرط برحلات الصيد وابتعاده عن شؤون الحكم اليومية، وهو ما عزز من نفوذ رجال البلاط وأضعف مركز السلطان نفسه. وبعد سنوات من التراجع العسكري والسياسي، انتهى عهده فعليًا قبل وفاته بسنوات، ليعيش ما تبقى من عمره بعيدًا عن الحكم.

وفي عام 1693، توفي محمد الرابع في أدرنة، لتغلق بوفاته صفحة سلطان طويل العهد، لكنه ظل حاضرًا في الذاكرة التاريخية باعتباره شاهدًا على بداية أفول القوة العثمانية أكثر من كونه صانعًا لأمجادها.

الجريدة الرسمية