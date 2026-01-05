"القومى لتنظيم الاتصالات": لا زيادات جديدة فى أسعار كروت الشحن رغم الغلاء (فيديو)

18 حجم الخط

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار كروت الشحن لم يتم زيادتها على مدار 4 سنوات، ولكن في العام الماضي كان هناك مطالب من شركات المحمول وتم زيادة بنسبة مقبولة.

وقال رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن زيادة أسعار كروت الشحن متروكة للشركات، متوقعا أنه لن يكون هناك زيادة في أسعار كروت الشحن.

واضاف أن الجهاز لا يوافق للشركات على زيادات سنوية، وإنما يترك الأمر لعام أو لعامين، حتى يرى أن الظروف تسمح بزيادة أسعار كروت الشحن.

4 طلبات لزيادة أسعار كروت وخدمات الشحن

وكان المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذى والمتحدث الرسمى باسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قال إن شركات الاتصالات تقدمت بـ4 طلبات لزيادة أسعار كروت وخدمات الشحن.

وأضاف إبراهيم، فى تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لم يوافق على هذه الطلبات حتى الآن.

وأشار إلى أن محطات المحمول فى مصر تعتمد بشكل مباشر على السولار، ومع ارتفاع أسعار الطاقة تتقدم الشركات عادة بطلبات لزيادة الأسعار.

وأوضح أن الجهاز يدرس هذه الطلبات وفقًا للمعطيات الاقتصادية وظروف السوق، وقد يسمح بالزيادة فى بعض الأحيان بعد مرور عام أو أكثر، إذا وجد أن الظروف تستدعى ذلك.

ولفت إلى أن كارت الشحن بقيمة 100 جنيه يمنح المستخدم خدمات فعلية بقيمة تقارب 60 جنيهًا فقط، بينما يذهب الجزء المتبقى إلى ضريبة القيمة المضافة ورسوم أخرى، مبينًا أن نحو 20 جنيهًا تُخصم كضريبة، فيما تُوزع باقى المبالغ على رسوم وخدمات إضافية.

وأكد إبراهيم، أنه لا توجد أى زيادات جديدة فى أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتابع السوق بدقة لضمان التوازن بين مصالح الشركات وحماية حقوق المستهلكين.

