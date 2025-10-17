أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الذهب تتراجع.. حقيقة رفع سعر كروت شحن الموبايل.. العواقب الاقتصادية الخطيرة للتوترات التجارية المتصاعدة بين أمريكا والصين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ماذا يحدث فى سوق الصاغة ؟

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا مفاجئا خلال تعاملات، اليوم الجمعة بالصاغة، بعد موجة متواصلة من الارتفاعات لتتراجع أسعار الذهب بجميع العيارات بنحو 95 جنيها فى الصاغه بختام التعاملات.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6540 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5725 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4907 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 45800 جنيها.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.

السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.

الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

الذهب - فيتو

العيارات الشائعة

العيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

رئيس شعبة الذهب يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بـاتحاد الغرف التجارية : إن أسعار الذهب شهدت مؤخرا ارتفاعا جديدا في السوقين المحلي والعالمي، موضحا أن هذا الصعود يعود إلى عدة عوامل متداخلة تتعلق بالاقتصاد العالمي وحركة الطلب المتزايدة على المعدن النفيس.

الارتفاع الحالى ليس مفاجئا

وأوضح أن الارتفاع الحالي ليس مفاجئا، بل يأتي امتدادا لموجة الصعود التي بدأت منذ مطلع الأسبوع المنصرم، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار خفض أسعار الفائدة.

وتابع: الذهب دائما يحصد المكاسب في الأزمات ومع كل تراجع في الفائدة أو اضطراب اقتصادي، المستثمرين يهربوا من الأسهم للعملة الصعبة أو للذهب كملاذ آمن، وهذا ما حدث بالفعل.

مؤشر التداول على الذهب - فيتو

الدولار وتأثيره على ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف ميلاد أن السوق المحلية تأثرت كذلك بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، مؤكدا أن تلك العوامل مجتمعة تخلق ضغطا تصاعديا على الأسعار.

الذهب بين الزينة والاستثمار

وأكد ميلاد أن المشترى بات يجمع الذهب ليس للزينة فقط، لكن كاستثمار آمن في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، الذهب بيبقى هو الملجأ الغير قابل للخسارة على المدى الطويل.

حالة من الترقب والضبابية

وأوضح رئيس الشعبة أن السوق يشهد في الوقت الحالي حالة من الترقب والضبابية، خصوصا مع اقتراب موسم الأعياد وحفلات الخطوبة والزفاف، ما يزيد من الطلب الاستهلاكي المحلي، مؤكدا أن الأسعار المحلية تسير وراء الحركة العالمية لحظة بلحظة.

ضربة قوية للجنيهات الذهب فى محلات الصاغة

شهد سعر الجنيه الذهب، تراجعا كبيرا خلال حركة تعاملات الأسبوع وفق اخر تحديث لحظى بالسوق المحلية، ليخسر حوالى 760 جنيها ليسجل الآن 45800 جنيه بحركة البيع والشراء اليوم بالصاغة.

الجنيه الذهب وسيلة استثمار

يعد الجنيه الذهب أكثر من مجرد وسيلة استثمار، فهو يحمل أثرًا ثقافيًا واجتماعيًا عميقًا يتوارثه الناس هدية في المناسبات مثل الأعراس والميلاد، ويعد رمزًا للمكانة والديمومة حتى بين الأجيال، فيشهد تقليدًا مستمرا يستمد جذوره من الماضي.

كما يعد الجنيه الذهب في مصر من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

سعر الجنيه الذهب، فيتو

مكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخم

اقتصاديًا، يحظى الجنيه الذهبي بمكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخّم وتقلبات سعر الصرف، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع الإقبال عليه خلال فترات ضعف العملة المحلية أو اضطراب السوق العالمي، وبينما تحاول الدولة تنظيم السوق عبر إنشاء صناديق استثمار ذهبية تُتيح حفظ القيمة دون امتلاك المعدن المادي مباشرة، فإن الطلب على الجنيه الذهب يظل مرتفعًا بفضل سيولته وسهولة تداوله.

وهكذا يظل الجنيه الذهبي جزءًا من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مترسّخًا بين مظاهر الاحتفال والتراث ومفردات الحماية المالية.

كيفية حساب المصنعية على الذهب

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزء، وهو العيار الأعلى والأنقى، وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

ما أحجام العملات الذهبية ؟

يمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتي:

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

الجنيه الذهب - فيتو

أوزان أخرى بالسوق المحلية

يُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة، ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الاستثمار فى الجنيه الذهب

يفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

كما أن الجنيه الذهب في مصر من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج والولادة.

إيطاليا والضريبة الموحدة

تتجه إيطاليا إلى رفع قيمة "الضريبة الموحدة" التي تفرض على الأثرياء من المقيمين الجدد، وذلك ضمن مساعيها لزيادة الإيرادات لتمويل برامج حكومية جديدة.

تطبيق الضريبة الموحدة على الأثرياء

من المقرر أن تزيد قيمة هذه الضريبة بنسبة 50%، من 100 ألف يورو إلى 300 ألف يورو سنويا، وفي مقابل هذا المبلغ، يتمتع الوافدون بإعفاء من الضرائب على الدخل والهدايا والميراث التي يحصلون عليها من خارج إيطاليا، وذلك لمدة تصل إلى 15 عاما، بحسب وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا القرار ضمن مسودة موازنة 2026، التي تسعى الحكومة بقيادة جورجا ميلوني من خلالها إلى توفير أموال لتمويل تخفيضات ضريبية تستهدف أصحاب الدخل المتوسط.

ويذكر أن هذا هو التعديل الثاني على قيمة الضريبة منذ إقرار النظام في 2017، بعدما كانت قد زادت من 100 ألف إلى 200 ألف يورو العام الماضي فقط.

ونجح هذا النظام في جذب أعداد كبيرة من الأثرياء، مثل مديري صناديق التحوط والرؤساء التنفيذيين السابقين، خاصة من المملكة المتحدة والشرق الأوسط.

العواقب الاقتصادية الخطيرة للتوترات التجارية المتصاعدة

حذرت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من العواقب الاقتصادية الخطيرة للتوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

التوترات التجارية بين أمريكا والصين

وأكدت أن انقسام العالم إلى كتلتين تجاريتين قد يحرم الاقتصاد العالمي من 7% من نموه على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة رويترز، حيث أعربت أوكونجو إيويالا عن قلق المنظمة البالغ إزاء هذا التصعيد، موضحة أنها اتصلت بمسؤولين من البلدين لحثهم على تعزيز الحوار وتهدئة الأجواء.

وأعربت عن أملها في أن يحذو الطرفان حذو التجربة السابقة، ويتراجعا عن قرارات التصعيد، كما حدث أوائل هذا العام مما ساعد في تجنب عواقب أكثر خطورة.

وشددت على أن أي انفصال بين العملاقين الاقتصاديين لن تؤثر تبعاته السلبية عليهما فحسب، بل ستمتد إلى جميع دول العالم، وخاصة الدول النامية التي ستتحمل خسائر مضاعفة في مؤشرات الرفاهية الاجتماعية.

حقيقة رفع أسعار كروت شحن الموبايل بعد زيادة سعر البنزين

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن أسعار كروت الشحن وهل تأثرت أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار البنزين أم أن الأسعار ثابتة وخلال السطور التالي نستعرض أسعار كروت الشحن.

أسعار كروت الشحن فودافون

كارت الفكة 13 جنيها الكارت 300 وحدة صالحة لمدة يومين.

كارت الفكة 16.5 جنيه ويقدم الكارت 425 وحدة صالحة لمدة 6 أيام.

كارت الفكة 19.5 جنيه ويقدم الكارت 550 وحدة صالحة لمدة 7 أيام.

كارت الفكة 26 جنيهًا ويقدم الكارت 750 وحدة صالحة لمدة 10 أيام.

اسعار كروت الشحن لأورنج مصر



كارت الفكة 13 جنيهًا يمنح 300 وحدة أو ميجابايت وصالحة لمدة يومين.



كارت الفكة 16.5 جنيه يمنح 425 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 6 أيام وكارت الفكة 19.5 جنيه يمنح 550 وحدة أو ميجابايت وكارت الفكة 26 جنيهًا يمنح 750 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 10 أيام.

وكارت الفكة 38 جنيهًا يمنح 1100 وحدة أو ميجابايت وكارت الفكة 45 جنيهًا يمنح 900 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 28 يومًا.

وكارت الفكة 55 جنيهًا يمنح 1200 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 28 يومًا.

وكارت الفكة 65 جنيهًا يمنح 1400 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 28 يومًا.

كروت الشحن إي أند مصر

كارت الفكة 13 جنيها ويقدم الكارت 300 ميكس صالحة لمدة يومين.

كارت الفكة 16.5 جنيه ويقدم الكارت 425 وحدة صالحة لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى شحنة حكاية تشمل 400 ميكس وفيسبوك وواتساب.

كارت الفكة 19.5 جنيه ويقدم الكارت 550 ميكس صالحة لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى شحنة حكاية تشمل 525 ميكس وفيسبوك وواتساب.

كارت الفكة 26 جنيهًا ويقدم الكارت 750 ميكس صالحة لمدة 10 أيام.

كارت الفكة 38 جنيهًا ويقدم الكارت 1100 ميكس أو دقائق لكل الشبكات صالحة لمدة 14 يومًا.

كارت الفكة 39 جنيهًا ويقدم الكارت 700 ميكس أو دقائق لكل الشبكات صالحة لمدة 28 يومًا.

كارت الفكة 65 جنيهًا ويقدم الكارت 1300 ميكس أو دقائق لكل الشبكات صالحة لمدة 28 يومًا.

كروت الشحن وي

كارت الفكة فئة 13 جنيهًا يوفر رصيدًا ب 9.1 جنيه يقدم 345 وحدة صالحة لمدة يومين.

كارت الفكة فئة 16.5 جنيه يوفر رصيدًا ب 11.55 جنيه ويقدم 490 وحدة صالحة لمدة 6 أيام.

كارت الفكة فئة 19.5 جنيه ويوفر رصيدًا ب 13.65 جنيه ويقدم 635 وحدة صالحة لمدة 7 أيام.

كارت الفكة فئة 26 جنيهًا يوفر رصيدًا ب 18.2 جنيه ويقدم 865 وحدة صالحة لمدة 10 أيام.

كارت الفكة فئة 38 جنيهًا ويوفر رصيدًا قيمته 26.6 جنيه ويقدم 1300 وحدة صالحة لمدة 14 يومًا.

