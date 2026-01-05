الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة ستكون مستقرة، مع ارتفاع درجات الحرارة بعض الشيء لتصل إلى 24 درجة مئوية خلال فترات النهار أيام الأربعاء والخميس، فيما ستكون الأجواء دافئة ومائلة للدفء، وتحسن كبير في الأحوال الجوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة الصغرى خلال الليل ستتراوح بين 10 و12 درجة مئوية.

وأشارت منار غانم، إلى أنه من المتوقع تأثير منخفض جوي يوم الجمعة، مصحوب بعدم استقرار الأحوال الجوية، ونشاط للرياح التي تؤدي للإحساس بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتدهور الأحوال الجوية بعض الشئ، مع اضطراب في حركة الملاحة وفرص لسقوط الأمطار على شمال البلاد.

وأوضحت منار غانم، أن يوم السبت سيشهد عودة الاستقرار مرة أخرى على كافة الأنحاء بعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي على البلاد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن فرص سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

