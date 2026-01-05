الإثنين 05 يناير 2026
وليد جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية بإجمالي استثمارات 1.352 مليار دولار لدعم الصادرات الصناعية المصرية

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مع شركة التركية لإقامة مصنع للملابس الجاهزة بالقنطرة

جانب من توقيع العقد،فيتو
وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع شركة “أوروجلو مودا تكستايل “Eroglu Moda Tekstil San Ve. Tic S.A.التركية، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية. 

اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة محملة بأسلحة في ميناء بورسعيد

رئيس اقتصادية قناة السويس: توافر المصانع والمباني الجاهزة للتشغيل تمنح مزيدًا من الفرص للصناعات

معلومات عن المصنع

وذلك على مساحة 5,700 متر مربع، باستثمار يصل إلى 5.6 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 265 مليون جنيه مصري)، بتمويل ذاتي بالكامل، ويستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز والأقمشة المتنوعة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون قطعة، مع تصدير 95% من الإنتاج للأسواق العالمية، و5% للسوق المحلي، ومن المتوقع أن يوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل، ووقع العقد عن الشركة السيد/ سوات أوروجلو، رئيس الشركة ومالك المشروع، بحضور قيادات تنفيذية من الهيئة وممثلي الشركة. 

 

لماذا تم اختيار القنطرة غرب؟

و صرح وليد جمال الدين بأن اختيار القنطرة غرب الصناعية يبرز المزايا التنافسية للمنطقة، من بنية تحتية جاهزة، وتكامل سلاسل الإمداد، وقرب من الموانئ البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يسهل النفاذ إلى الأسواق العالمية ويعزز خطط التصدير، مؤكدًا أن مشروع شركة "أوروجلو مودا تكستايل" يعزز من حضور الاستثمارات التركية في منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

 

وأشار  وليد جمال الدين إلى أن إجمالي المشروعات التي تم التعاقد عليها بالقنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 50 مشروعًا على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 3,464,100 متر مربع، وباستثمارات إجمالية تُقدّر بحوالي 1.352 مليار دولار أمريكي، بما يوفر 70,365 فرصة عمل مباشرة، كان من بينها مشروعًا مع المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة، بهدف إنشاء مصانع ومباني جاهزة للتشغيل الفوري، ضمن جهود الهيئة لتنمية هذه المنطقة الواعدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بها، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية لتعزيز الصادرات الصناعية المصرية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. 

 

الجدير بالذكر أن شركة "أوروجلو مودا تكستايل" التركية من الشركات الرائدة في تصنيع الملابس عالية الجودة من الجينز والأقمشة المتنوعة لصالح علامات تجارية عالمية، مع حرصها على الالتزام بالإنتاج المستدام من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي واستخدام الليزر في العمليات الجافة وتقليل العمليات الرطبة بالأوزون.

