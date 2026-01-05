الصحراء غير التصحر يا دكتورة، أستاذ زراعة يكشف خطأ وزيرة البيئة السابقة بشأن مصر

18 حجم الخط

خطأ وزيرة البيئة السابقة، وجه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، رسالة لوزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بشأن ما وصفته بمجابهة التصحر في مصر.

خطأ موضوع موضوع مجابهة التصحر في مصر

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن موضوع مجابهة التصحر في مصر خطأ علمي، موضحًا أن مجابهة الصحراء تختلف عن التصحر، ولا تعني أبدًا زحف الصحراء أو الرمال، وأنه مصطلح خاص بالأراضي الزراعية، ويعنى أن تصبح الأراضي الزراعية غير منتجة للغذاء.

وقال الدكتور نادر نور الدين، في رسالته التي وجهها للمسئولة الأممية الدكتورة ياسمين فؤاد: "الصحراء والتصحر والوزيرة.. شدنى مداخلة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة ومديرة المنظمة الأممية لمجابهة التصحر مع، الإعلامي سيد علي، فالاسم combat، وتعنى مجابهة أو قتال أي عمل جبهة قتالية لمنع التصحر وليس مجرد مقاومة"

وعن خطأ مصطلح التصحر والصحراء، قال الدكتور نادر نور الدين: "كون أن مركز بحوث الصحراء هو المسئول عن موضوع مجابهة التصحر في مصر خطأ علمي فادح، لأن الصحراء غير التصحر تمامًا، ولا تعني أبدا زحف الصحراء أو زحف الرمال ولكنه مصطلح خاص بالأراضي الزراعية دون غيرها".

معنى التصحر وأسباب انهيار الأراضي الزراعية

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن مصطلح التصحر "يعنى أن تصبح الأراضي الزراعية غير منتجة للغذاء، شأنها شأن الصحراء، وبعدها نفقد هذه الأرض الزراعية إلى الأبد ولا يمكن استعادتها أبدًا، وبالتالي فالتصحر يتبع الزراعة ويتبع إصلاح وتحسين الترب الزراعية ويتحدث عن الأراضي الزراعية الخصبة التي تنتج غذاء وحياة".

الفرق بين الصحراء والتصحر، فيتو

وعن أسباب التصحر قال الدكتور نادر نور الدين: "ومن أسباب التصحر البناء على الأراضي الزراعية، غمر المياه المالحة للترب الزراعية، نضوب المياه سواء آبار أو أنهار كما في بردى ودجلة وايران حاليًا، وبالتالي عدم توافر المياه لرى هذه الأراضي، وتدهور الترب الزراعية وإهمالها حتى تصبح غير صالحة للزراعة وتصبح تكاليف استصلاحها أعلى من سعر الأرض نفسها، وإزالة الغابات لبناء مساكن ومصانع عليها، وغيرها"

وأضاف الدكتور نادر نور الدين: "إذن الموضوع إننا نتحدث عن الأراضي الزراعية الخصبة وليس عن الصحراء، ولا يصح أن نقول إن الأراضي الصحراوية تصحرت لأنها أصلًا صحراء"

وفي رسالته للمسئولة الأممية ياسمين فؤاد، قال نادر نور الدين: دكتورة أتمنى لحضرتك النجاح والتوفيق للحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تصحرها".

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، كشفت عن أبرز استراتيجيات مكافحة التصحر، في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، مؤكدة أهمية التكيف مع التغيرات المناخية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.