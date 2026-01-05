مصري الأصل، من هو شريف سليمان المسئول الجديد عن ميزانية نيويورك؟

18 حجم الخط

اختار زهران ممداني، عمدة نيويورك، شريف سليمان مديرًا جديدًا لمكتب الإدارة والميزانية التابع للعمدة، وهو منصب سيشمل الإشراف على ميزانية قدرها 120 مليار دولار، وتواجه عجزًا يصل إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية الجديدة، حيث سيتولى الشؤون المالية للمدينة والمساعدة في تنفيذ أجندة الإدارة، وفق "بلومبرج".

وأشارت الوكالة إلى أن سليمان عمل في عهد ثلاث إدارات بلدية كمدير لميزانية مدينة نيويورك، إذ شغل منصب كبير مسؤولي السياسات لدى العمدة إريك آدامز ومفوض وزارة المالية في عهد العمدة بيل دي بلاسيو، كما عمل أيضًا في إدارة العمدة مايكل بلومبرج كممثل تشريعي.

وبحسب موقع «الشرق - بلومبرج»، اعتمد ممداني، وهو سياسي ديمقراطي اشتراكي يبلغ من العمر 34 عامًا وعضو سابق في مجلس بلدية كوينز، اعتمادًا كبيرًا على المطلعين على شؤون الحكومة أثناء صياغة إدارته.

وكتب ممداني، في منشور على منصة "إكس"، في 18 ديسمبر، أن شريف سليمان "لديه ما يقرب من 30 عامًا من الخدمة العامة عبر 3 إدارات بلدية، وحقق انتصارات كبيرة، بما في ذلك خفض العجز الهيكلي في جامعة نيويورك (CUNY) بنسبة 79% وتأمين 1.5 مليار دولار لمرحلة التعليم ما قبل المدرسة ورياض الأطفال".

وأشار إلى أنه "اتخذ من جزيرة ستاتن آيلاند موطنًا له لمدة 25 عامًا، والآن ينضم إلينا كمدير للميزانية لتقديم ميزانية تحقق جدول أعمالنا الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف".

زيادة الضرائب على الأغنياء لتوفير حافلات مجانية ورعاية أطفال

ولفتت "بلومبرج"، إلى أنه في حين أن ممداني استند في حملته الانتخابية على زيادة الضرائب على الأغنياء لتوفير حافلات مجانية ورعاية أطفال، كان أمامه هو وسليمان شهر واحد لمعرفة كيفية دفع تكاليف الخدمات الحالية، ومن المتوقع أن يقدم ممداني اقتراح ميزانية متوازنة في فبراير المقبل، أي بعد شهر واحد من توليه منصبه.

وكان المراقب المالي براد لاندر، قال إن المدينة تواجه بالفعل فجوة قدرها 2.2 مليار دولار في ميزانية العام الحالي، التي تنتهي في 30 يونيو. ويقدر أنه سيتعين على المدينة سد فجوة قدرها 10.4 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، حتى قبل احتساب التخفيضات الفيدرالية التي تلوح في الأفق في قسائم الطعام والرعاية الصحية للفقراء.

ودأبت نيويورك تاريخيًا على وضع ميزانية أقل من اللازم لتغطية تكلفة النفقات المتكررة مثل المساعدات العامة ومساعدات الإيجار والعمل الإضافي للشرطة والإطفاء والتعليم الخاص، وفقًا لمراقبي حسابات المدينة والولاية، وسط توقعات بوجود فجوة في الميزانية خلال السنة المالية المقبلة تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

وتهدد الزيادات الضريبية، التي ستجمع 9 مليارات دولار، وفقًا لحملة ممداني، بدفع أصحاب الدخل المرتفع والشركات إلى التوجه نحو ولايات ذات ضرائب أقل.

وتحتاج أي ضرائب جديدة لتمويل برنامج ممداني، ودفع تكاليف الحفاظ على الخدمات الحالية إلى دعم المجلس التشريعي للولاية، وحاكمة الولاية كاثي هوكول.

وتدرس هوكول زيادة الضرائب على الشركات في إطار جهود أوسع لسد العجز المحتمل في الميزانية، والمساعدة في تمويل بعض من جدول أعمال ممداني، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

Welcome to A New Era, Sherif Soliman!



Sherif Soliman has nearly 30 years of public service across 3 mayoral administrations, and he's delivered major wins — including reducing CUNY's structural deficit by 79% and securing $1.5 billion for Universal Pre-K. He called Staten Island… pic.twitter.com/V8SBpZh8Np — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 18, 2025

من هو شريف سليمان؟

بحسب «الشرق - بلومبرج»، كان ممداني قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك في ديسمبر الماضي، إن شريف سليمان، وهو من مواليد نيويورك ونشأ في حي في كوينز، أدار ميزانيات بمليارات الدولارات في حكومة المدينة وقطاع التعليم العالي.

وذكر أنه في الآونة الأخيرة، شغل منصب نائب المستشار الأول وكبير المسؤولين الماليين في جامعة مدينة نيويورك، بحسب شبكة تلفزيون NY1.

وأوضح العمدة أن سليمان تمكن من خلال هذا المنصب من خفض العجز الهيكلي في مدينة نيويورك بنسبة 80% تقريبًا على مدار عامين. وقد شغل أيضًا مناصب رفيعة في 3 إدارات بلدية، بما في ذلك عمله كمفوض لوزارة المالية في عهد العمدة السابق بيل دي بلاسيو.

وأضاف ممداني: "ربما لا يكون مدير مكتب الإدارة والميزانية اسمًا يمكن لكل نيويوركي أن يردده على الفور، لكنه شخص لديه القدرة على تشكيل كل جانب من جوانب المدينة التي نسميها وطنًا تقريبًا"، مشيرًا إلى تأثير هذا المنصب على المدارس والحدائق والإسكان، وربط قرارات الميزانية مباشرة بالحياة اليومية لسكان المدينة.

من جانبه، قال سليمان لممداني إنه "يشعر بالتواضع للثقة التي أوليتموني إياها لتولي هذا المنصب المهم والعمل إلى جانبكم".

وأضاف: "يقال إن الخدمة العامة امتياز. حسنًا، لقد كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للتمتع بهذا الامتياز لما يقرب من 30 عامًا في مناصب مختلفة في الولاية ومدينة نيويورك، ويشرفني أن أواصل العمل في ما سيكون إدارتي الرابعة لرئاسة البلدية".

وتابع: "يمكنني أن أقول بصراحة إنني متحمس اليوم كما كنت متحمسًا قبل 28 عامًا للفرصة التي أتيحت لي لإحداث تغيير هادف في الخدمة العامة".

وعلى الصعيد الشخصي، قال سليمان إنه فخور بالانضمام إلى إدارة أول عمدة مسلم للمدينة، ووصف نشأته كأمريكي مصري مسلم من الجيل الأول في نيويورك، ونسب الفضل في تشكيل التزامه بالخدمة العامة إلى مهنة والده في وزارة الصحة، وقطاع الصحة النفسية في المدينة.

