شباك الإيرادات اليومي، آسر يس يغرد منفردًا وصدمة لـ "الست"

يتسابق عدد من الأعمال السينمائية على كعكة الإيرادات بشباك التذاكر اليومي، ومن ضمن هذه الأعمال فيلم “إن غاب القط” الذى يقوم ببطولته الفنان آسر يس ويغرد منفردًا، محققا 1,878,312 جنيها أمس.

وتدور أحداث فيلم “إن غاب القط” فى إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، انتصار وعدد آخر من الفنانين.

وحقق فيلم طلقنى بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز إيرادات بشباك التذاكر اليومي بلغت 770,153 جنيها، والعمل من إخراج خالد مرعي.



وبعد الضجة الكبرى التي أثارها فيلم الملحد لم يحقق سوي 401,678 جنيها بشباك التذاكر، والعمل من بطولة: أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي.



فيلم الست لمنى زكي



وصدم فيلم الست الفنانة مني زكي بالإيرادات التي حصل عليها حيث حقق مبلغ 232,709 جنيها، والعمل من بطولة منى زكي ويتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وحقق فيلم “ولنا في الخيال حب” من بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، إيرادات بلغت 212,706 جنيها .

فيلم خريطة رأس السنة

وحقق فيلم خريطة رأس السنة بطولة ريهام عبد الغفور إيرادات وصلت إلى 76,756 جنيها، والعمل من بطولة محمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.

