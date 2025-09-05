الجمعة 05 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

إيرادات أفلام السينما أمس، درويش بالمقدمة والمشروع إكس في المركز الأخير

فيلم درويش، فيتو
فيلم درويش، فيتو

مازال السباق السينمائي للموسم الصيفي مستمر، حيث تتنافس الأفلام  على تحقيق أعلى الإيرادات، وحقق فيلم “درويش” أمس الخميس إيرادات وصلت لمليون و600 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.

كما حقق فيلم “الشاطر” لأمير كرارة إيرادات بلغت 930 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثالث فيلم “ماما وبابا” لمحمد عبد الرحمن وياسمين رئيس بإيرادات 875 ألف جنيه.

جاء في المركز الرابع فيلم “روكي الغلابة ” للفنان دنيا سمير غانم بإيرادات بلغت 670 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "أحمد وأحمد 70 ألف جنيه.

وحقق فيلم “ريستارت” للفنان تامر حسني 65 ألف جنيها، وجاء فيلم “المشروع إكس” في ذيل القائمة بإيرادات بلغت 12 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني وتارا عماد ومصطفى غريب ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي 

