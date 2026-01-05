الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة في عين شمس

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو
18 حجم الخط

 أمرت نيابة عين شمس بإحالة 4 عاطلين بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس للمحاكمة الجنائية.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو وتبين أنهم 4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهتهم أقروا بتعاطي المواد المخدرة على النحو المشار إليه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق وإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن الاتهامات المنسوبة اليهم.

 

عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بحدائق القبة

إحالة عاطل عثر بحوزته على 20 فرشا من مخدر الحشيش للمحاكمة

إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في مخدر الترامادول بالجيزة

الأكثر قراءة

البنك المركزى: 42.5% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الطريق إلى نجمة الكان الثامنة.. منتخب مصر يواجه بنين الليلة بشعار لا بديل عن الفوز.. حسام حسن ذاكر السناجب جيدا.. وعودة القوة الضاربة الهجومية بقيادة صلاح ومرموش

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي صباح اليوم الإثنين

موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ضوابط إجازة الوضع ومدتها وفقا لقانون الطفل

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف منها البلطي والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية