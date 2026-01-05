18 حجم الخط

ينتظر عشاق ومحبي المسلسلات الدرامية الاجتماعية عرض عملا جديدا يشارك به نخبة من النجوم وفي مقدمتهم أحمد زاهر وهو مسلسل لعبة وقلبت بجد.

ومسلسل لعبة وقلبت بجد سوف ينطلق عرضه قريبا وبالتحديد يوم 10 يناير الجاري؛ لذا بدأ الجمهور في البحث عن كل ما يتعلق به لمتابعته منذ البداية.

قنوات عرض مسلسل لعبة وقلبت بجد

ومن المقرر أن يعرض مسلسل لعبة وقلبت بجد عبر قناة dmc وكذلك قناة dmc دراما هذا بالإضافة إلى منصة Watch It.

أبطال مسلسل لعبة وقلبت بجد

مسلسل لعبة وقلبت بجد يشارك في بطولته رحمة أحمد وعمر الشناوي، وريام كفارنة، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، وهو من إخراج حاتم متولي.

أحداث مسلسل لعبة وقلبت بجد

وتدور أحداث المسلسل حول الاستقرار الأسري وانقلاب الموازين فجأة، حيث تتحول الحياة العائلية إلى صراع نفسي واقعي بسبب السوشيال ميديا ويتطرق العمل كذلك إلى ظاهرة إدمان الأطفال الصغار للعبة الروبلوكس الشهيرة.

أحدث أعمال الفنان أحمد زاهر

يذكر أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي 2025 من خلال مسلسل “سيد الناس” الذي حظي بانتشار واسع منذ عرضه الأول، وشارك في بطولته نخبة من النجوم: إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر وآخرون، وهو من تأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.

