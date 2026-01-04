بوسترات لأبطال "لعبة وقلبت بجد" قبل عرضه على dmc

18 حجم الخط

طرحت منصات قناة "dmc" مجموعة من الصور لأبطال مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، بطولة النجم أحمد زاهر، المقرر عرضه يوم 10 يناير المقبل، في الساعة السابعة مساء.

"لعبة وقلبت بجد" يشارك في بطولته رحمة أحمد وعمر الشناوي، وريام كفارنة، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، وهو من إخراج حاتم متولي.

أحداث مسلسل لعبة وقلبت بجد

وتدور أحداث المسلسل حول الاستقرار الأسري ظاهري وانقلاب الموازين فجأة، حيث تتحول الحياة العائلية إلى صراع نفسي واقعي بسبب السوشيال ميديا، فيما نشرت منصات "dmc" الصور معلقة عليها: مش هتصدق شريف وشروق هيعملوا اية مع أولادهم بسبب إدمان لعبة الروبلوكس؟

مسلسل 2 قهوة

كانت قناة dmc عرضت مؤخرا أيضا مسلسل "2 قهوة" من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.

أحداث المسلسل

ودارت أحداث مسلسل 2 قهوة حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم في أخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالي واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج توك شو شهير ويقع في حب فتاة ارستقراطية تدعى نيللي تمتلك كافيه راقي في منطقة الزمالك والتي بادلته نفس المشاعر واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما، ومع مرور الوقت وانغماسه بشكل أكبر في حياتها يكتشف العديد من التضاد في الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة يحيى وهي راغبة في العودة إلى زوجها وابنتها وتتصاعد الأحداث.

