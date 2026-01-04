الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بوسترات لأبطال "لعبة وقلبت بجد" قبل عرضه على dmc

مسلسل لعبة وقلبت
مسلسل لعبة وقلبت بجد، فيتو
18 حجم الخط

طرحت منصات قناة "dmc" مجموعة من الصور لأبطال مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، بطولة النجم أحمد زاهر، المقرر عرضه يوم 10 يناير المقبل، في الساعة السابعة مساء.

 

"لعبة وقلبت بجد" يشارك في بطولته رحمة أحمد وعمر الشناوي، وريام كفارنة، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، وهو من إخراج حاتم متولي.

أحداث مسلسل لعبة وقلبت بجد

 

وتدور أحداث المسلسل حول الاستقرار الأسري ظاهري وانقلاب الموازين فجأة، حيث تتحول الحياة العائلية إلى صراع نفسي واقعي بسبب السوشيال ميديا، فيما نشرت منصات "dmc" الصور معلقة عليها: مش هتصدق شريف وشروق هيعملوا اية مع أولادهم بسبب إدمان لعبة الروبلوكس؟

مسلسل 2 قهوة

كانت قناة dmc عرضت مؤخرا أيضا مسلسل "2 قهوة" من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.

أحداث المسلسل

ودارت أحداث مسلسل 2 قهوة حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم في أخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالي واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج توك شو شهير ويقع في حب فتاة ارستقراطية تدعى نيللي تمتلك كافيه راقي في منطقة الزمالك والتي بادلته نفس المشاعر واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما، ومع مرور الوقت وانغماسه بشكل أكبر في حياتها يكتشف العديد من التضاد في الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة يحيى وهي راغبة في العودة إلى زوجها وابنتها وتتصاعد الأحداث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لعبة وقلبت بجد مسلسل لعبة وقلبت بجد أبطال مسلسل لعبة وقلبت بجد رحمة أحمد أحمد زاهر

مواد متعلقة

تعرف على موعد عرض مسلسل "لعبة وقلبت بجد"

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يفوز علي كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

30 دعاء للحفظ وعدم النسيان قبل دخول الامتحان

هل صلاة الجماعة فرض كفاية أم فرض عين؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

المزيد
الجريدة الرسمية