بدء الحصر العددي للأصوات بانتخابات النواب بدائرة المنتزه في الإسكندرية (صور)

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، أبواب اللجان الانتخابية بدائرة المنتزه بمدرسة الرحمانية الابتدائية في تمام الساعة التاسعة مساء وبدأت مباشرةً عملية فرز الأصوات، وستقوم اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة بإعلان الحصر العددي للأصوات.

كانت دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية قد شهدت إقبالًا ملحوظًا من الأهالي على صناديق الاقتراع للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وذلك قبل ساعات من غلق اللجان الانتخابية.

وحرص كبار السن والسيدات على التواجد أمام اللجان الانتخابية بدائرة المنتزه للمشاركة في اليوم الثاني من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه، في إطار دعمهم المتواصل للدولة ومؤسساتها المصرية

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وأجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية جولة ميدانية موسعة داخل مدرسة الرحمانية الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية.

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزه أول وثان وثالث.

كما أعلنت المحافظة عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزه أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة سير الاستعدادات والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ خلال يومي الانتخابات.

ومن أجل راحة الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وجّه المحافظ بتخصيص أماكن للاستراحة داخل المقار الانتخابية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل حركتهم وضمان مشاركتهم دون أي معوقات.

