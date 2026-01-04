بالأسماء، الفائزون في جولة الإعادة بـ 19 دائرة انتخابية ملغاة (صور)

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، صدور القرار رقم (1) لسنة 2026، بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى في الـ 19 دائرة ملغاة، عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي بانتخابات مجلس النواب 2025.

وذكر قرار الهيئة أن جولة الإعادة أُجريت للمصريين بالخارج يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 ديسمبر 2025، فيما أُجريت داخل جمهورية مصر العربية يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 من الشهر ذاته، وذلك وفقًا للجدول الإجرائي والزمني المعلن سابقًا.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وفي مقدمتها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى القرارات الصادرة بشأن دعوة الناخبين وإجراءات وجداول الانتخابات.

كما أشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وافق على إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2026، تمهيدًا لإعلان أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب بنظام الفردي عن المرحلة الأولى.

وأكدت الهيئة أن إعلان النتائج يأتي في إطار التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة، واحترام أحكام الدستور والقانون، واستكمالًا لمراحل العملية الانتخابية وفق الضوابط المقررة

