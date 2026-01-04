عرض فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" في منتصف يناير بألمانيا

18 حجم الخط

أعلن المخرج مراد مصطفى عن بدء العرض التجاري لفيلمه الروائي الطويل "عائشة لا تستطيع الطيران" في دور السينما الألمانية، وذلك ابتداء من يوم 15 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يطوف “عائشة لا تستطيع الطيران” مختلف المدن الألمانية، مما يتيح للجمهور الأوروبي فرصة مشاهدة أولى تجارب المخرج مراد مصطفى الروائية الطويلة.

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران

وفى وقت سابق، تحدث المؤلف والمخرج مراد مصطفى لـ “فيتو” قائلًا: السينما المصرية والعربية أصبحت اليوم أقوى وأصلب بفضل تقنيات التصوير والعرض، فالعرب والأفارقة دائما ما يمتلكون قصص وحكايات مثيرة يمكن سردها وتسللها للقلوب بسهولة لقوة إرتباطها بأرض الواقع ولصدقها المنتهي ولكن التقنيات الحديثة استطاعت أن تبروز كل تلك الصدق وعرضه بشكل أكثر احترافية وحضور مما جعلها ترسخ فى القلوب وتصبغ عليها بشكل أعمق، وهو ما تتميز به الأجيال الحالية من النجوم وصناع السينما بالعالم العربي عن ذي قبل.

وتابع “مراد” حديثه بأن “عائشة لا تستطيع الطيران” كان تجربة سينمائية ليست بالسهلة لكونها أول ما أقدمه بالسينما الروائية الطويلة، ولكن ما جعل الأجواء الفنية للعمل أكثر سلاسة كانت فى تعاوني للمرة الثانية مع أصدقائي مدير التصوير المصري مصطفى كاشف والمونتير محمد ممدوح رفقاء رحلة كفاحى لوصول الفن المصري لكل المحافل الدولية.. وسعيد للغاية أن هذا العمل قد أعاد السينما المصرية للمشاركة بمسابقة “نظرة ما” عقب غياب دام لمصر لمدة تسعة أعوام حيث كانت آخر المشاركات فيلم “اشتباك” لزميلي المخرج محمد دياب، وأتوجه بكل الشكر لجميع المنح التمويلية بدايةً من مصر، السعودية، تونس، فرنسا، ألمانيا، قطر، والسودان الذين ساهموا بقوة قوة لإطلاق هذا العمل المصري بصورة مشرفة أمام المشاركات الفنية الأخرى.

قصة “عائشة لا تستطيع الطيران”

تدور أحداث الفيلم حول عائشة، وهى مهاجرة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا، وتقيم فى أحد أحياء عين شمس بالقاهرة، وتعمل كمدبرة منزل فى عدد من المنازل بالعاصمة المصرية، وتحاول التعايش مع المشكلات اليومية التى يفرضها العالم المحيط بها دون توقف، لتواجه الفتاة الشابة صراعات داخلية عديدة وضغوطًا خارجية، فى ظل أجواء من التوتر بين المهاجرين الأفارقة والعصابات المحلية.

ومع تطور الأحداث، تدخل فى علاقة مع طه، وهو شاب مصري، بينما تُرغم على التعاون مع إحدى العصابات مقابل الحماية والسكن، ما يضعها أمام سلسلة من التحديات النفسية والاجتماعية.

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران من إخراج مراد مصطفى، ويشارك فى بطولته كل من بوليانا سيمون، مغنى الراب زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، كما يُعد إنتاجًا مشتركًا بين عدد من الدول، وهي: مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، السودان، قطر، والسعودية، بشراكات إنتاجية من منتجين مهمين، من بينهم: درة بوشوشة، لينا بن شعبان، أحمد عامر، شريف فتحي، فيصل بالطيور، علاء كركوتي، ماهر دياب، مى عودة، لورا نيكولوف، ومنتج مساهم أمجد أبو العلاء.

