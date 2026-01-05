السلطة الأبوية أثرت على طفولته وشبابه، حسين فهمي يكشف سرًا عن حياة عادل أدهم

18 حجم الخط

حسين فهمي، كشف الفنان القدير حسين فهمي كواليس إنسانية مؤثرة من حياة الفنان الراحل عادل أدهم، مسلطًا الضوء على معاناة نفسية لم يكن يعرفها كثيرون، تمثلت في تلعثمه في الكلام منذ الطفولة وحتى بداية شبابه، مؤكدًا أن السبب لم يكن عضويًا بل ناتجًا عن ضغوط نفسية قاسية داخل الأسرة.

السلطة الأبوية والتسلط الأسري وراء التلعثم منذ الطفولة

وأوضح الفنان حسين فهمي، خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن عادل أدهم نشأ في بيئة يغلب عليها التسلط الأبوي، حيث كان والده يتمتع بشخصية قوية ومهيبة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا على ابنه، ما جعله يعاني من صعوبة نطق الكلمات بشكل سليم، ويعيش حالة دائمة من التوتر والخوف.

سنوات من المعاناة استمرت حتى الحادية والعشرين دون أي تحسن

وأشار فهمي إلى أن التلعثم ظل ملازمًا لـ الفنان عادل أدهم طوال طفولته ومراهقته وحتى سن 21 عامًا، موضحًا أنه لم يكن قادرًا على إخراج الكلمات بصورة طبيعية، الأمر الذي انعكس على ثقته بنفسه وتفاعله الاجتماعي، رغم موهبته الفنية الواضحة في تلك الفترة.

لحظة التحول المفاجئة.. وفاة الأب أنهت الأزمة بلا علاج

وكشف حسين فهمي عن المفارقة الصادمة في القصة، مؤكدًا أن التلعثم اختفى فجأة دون أي تدخل طبي أو علاجي، فور علم عادل أدهم بوفاة والده، حيث تحدث بشكل طبيعي لأول مرة منذ سنوات طويلة، في دلالة واضحة على أن زوال مصدر الضغط النفسي أنهى الأزمة من جذورها.

من الواقع إلى السينما.. القصة مصدر إلهام لفيلم «الملحد»

وأوضح حسين فهمي أنه نقل تفاصيل هذه الحكاية إلى الفنان أحمد حاتم، طالبًا منه الاستعانة بها لفهم أبعاد شخصية «يحيى» في فيلم «الملحد»، خاصة فيما يتعلق بتأثير التسلط الأسري والقهر النفسي على تشكيل شخصية الإنسان وسلوكه لاحقًا.

رسالة إنسانية حول خطورة القهر الأسري وتأثيره طويل المدى

وأكد حسين فهمي أن قصة عادل أدهم تمثل نموذجًا صريحًا لخطورة السلطة الأبوية المفرطة، مشددًا على أن التربية القائمة على القهر والخوف قد تترك ندوبًا نفسية عميقة، لا تزول إلا بزوال أسبابها، داعيًا إلى الوعي بتأثير البيئة الأسرية على الصحة النفسية للأبناء ومستقبلهم.

