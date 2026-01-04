من غرفة المرض إلى منصة الإلهام، عمرو مصطفى يروي تفاصيل محطات مهمة في حياته خلال 2025

18 حجم الخط

عمرو مصطفى، كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى عن محطات إنسانية وفنية فارقة في حياته خلال عام 2025، واصفًا إياه بعام التحولات الكبرى التي أعادت صياغة نظرته لنفسه وللفن، ودفعت به إلى إعادة ترتيب أولوياته بعيدًا عن الصدامات، واقترابًا من السلام الداخلي والإبداع الخالص.

أزمة صحية قاسية لعمرو مصطفى بعد العمرة تحولت إلى نقطة ميلاد جديدة وتغيير داخلي عميق

واستهل الملحن عمرو مصطفى حديثه خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC، بالكشف عن تعرضه لأزمة صحية صعبة في فبراير 2025، مؤكدًا أنها كانت من أكثر الفترات قسوة في حياته. وأوضح أنه تلقى الخبر عقب عودته من أداء العمرة، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى الله بدعاء صادق بأن تكون هذه المحنة بداية لتحول حقيقي في شخصيته، قائلًا إنه طلب أن يكون "إنسانًا آخر" أكثر صفاءً وهدوءًا. وأكد أن الأزمة مرت بسلام، لكنها تركت أثرًا عميقًا جعله يعيد التفكير في معنى النجاح والحياة والفن.

عمرو مصطفى من المحنة إلى الإلهام: التركيز على الإبداع وترك الصراعات خلفه

وأشار مصطفى إلى أن تلك التجربة الصحية دفعته إلى الابتعاد عن أي توترات أو صراعات فنية، معتبرًا أن السلام النفسي أصبح شرطًا أساسيًا للإبداع الحقيقي، موضحًا أن الطاقة التي تُهدر في الخلافات تُنتقص مباشرة من الموهبة.

نجاح عربي لافت لأغنية «خطفوني» يلاحقه حتى خارج مصر

وتحدث عمرو مصطفى عن النجاح اللافت لأغنيته «خطفوني»، كاشفًا أنه لمس صداها الحقيقي أثناء تواجده في إيطاليا مع أسرته، حيث فوجئ بانتشارها الواسع بين الجاليات العربية هناك، مؤكدًا أن هذا التفاعل العفوي من الجمهور كان دليلًا صادقًا على وصول العمل إلى الناس دون ضجيج أو افتعال.

عمرو مصطفى وشراكات فنية ممتدة مع الكبار وتحضيرات جديدة مع محمد حماقي

كما كشف عن استمرار تعاونه مع كبار نجوم الغناء في مصر، وعلى رأسهم عمرو دياب ومحمد حماقي، مشيرًا إلى أن رحلته الأخيرة كانت جزءًا من التحضير لأعمال غنائية جديدة مع حماقي، تحمل أفكارًا موسيقية مختلفة تعكس نضجه الفني في هذه المرحلة.

رهان عمرو مصطفى على الجيل الجديد: تجربة «ريد بل مزيكا صالونات» بلا ذكاء اصطناعي

وأشاد عمرو مصطفى بتعاونه مع الجيل الجديد من الفنانين، خاصة في مشروع «ريد بل مزيكا صالونات» مع الفنان زياد ظاظا والموزع معتز ماضي، مؤكدًا أن التجربة كانت مميزة لأنها نُفذت بالكامل بشكل "يدوي" دون الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تلك المرحلة، معتبرًا ذلك انتصارًا حقيقيًا للموهبة الخام والإصرار، ومشيدًا بروح التحدي لدى الشباب المصري.

رسالة صادقة من تجربة عمرو مصطفى: الصراعات تستهلك الموهبة والإبداع لا يزدهر إلا بالسلام

ووجّه عمرو مصطفى رسالة مؤثرة للجيل الجديد من الفنانين، قال فيها:«الصراعات تأخذ من موهبتنا وتنقصها.. كلما زاد الصراع، كلما نقص الإبداع».

وأكد أنه تعلم من الفنان عمرو دياب عدم الانشغال بالرد على الخلافات، معلنًا قراره بأن يكون «رسولًا للسلام والحب» داخل الوسط الفني، داعيًا الجميع إلى التسامح والترفع عن النزاعات، من أجل تفريغ الطاقة الحقيقية فيما خُلقت له: الفن والإبداع.

