لأول مرة، عمرو مصطفى ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

18 حجم الخط

في ظهور استثنائي، يحلّ الملحن عمرو مصطفى ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، يومي الأحد والاثنين القادمين في العاشرة مساءً على قناة "dmc" وذلك في أول لقاء يجمعه بالبرنامج.

محطات مهمة

وتتناول الحلقة محطات مهمة في مشواره الفني، وكواليس أعماله، إلى جانب الكشف عن عدد من المشروعات الموسيقيه الجديدة، حيث يحرص برنامج صاحبة السعادة على تأسيس مشروع موسيقي لفنان ناجح يضم أكثر من 70 أغنية، في تجربة تُعد من أضخم المشاريع الفنية.

وفي حلقة مليئة بالمفاجآت والحديث الصريح عن الموسيقى والنجاح، والتجارب الإنسانية التي شكّلت مسيرة أحد أهم صُنّاع الموسيقى في مصر والعالم العربي، يشارك عمرو مصطفى في الظهور بالحلقة الثانية كلٌّ من عبدالله عمرو مصطفى، والشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والمايسترو محمود صابر مؤسس كورال ON، حيث تشهد الحلقة حالة فنية خاصة تجمع بين الأجيال المختلفة، وتسلّط الضوء على كواليس التعاون الفني، وتجارب إبداعية مميزة، إلى جانب فقرات موسيقية تحمل الكثير من المفاجآت.

برنامج صاحبة السعادة

برنامج صاحبة السعادة تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة dmc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وفي وقت سابق كشف المطرب والملحن عمرو مصطفي، كواليس الصلح بينه وبين الهضبة عمرو دياب، بعد فترة انقطاع بينهما ليست قصيرة، مؤكدا أنه اكتشف حبه له بشكل كبير بعد فترة مرضه، ويعتبره شقيقه الأكبر.

وأضاف مصطفى خلال لقائه مع معتز الدمرداش في برنامج صيفي: هو لما كتب لي بوست في أزمة مرضي الموضوع انتهى وكأن مفيش حاجة حصلت، لما هو كان بيغني كنت أنا نفسي أغني فهو لما عمل كده كأني أنا اللي غنيت.

وتابع المطرب والملحن عمرو مصطفى تصريحاته، مؤكدًا أنه قدّم لعمرو دياب خلاصة مشواره الفني، قائلًا: أنا أديت عمرو دياب كل حياتي، وكل ما أقدّمه من ألحان مميزة كانت تذهب إليه مباشرة.



