وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027

18 حجم الخط

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانتها الرياضية على المستويين القاري والدولي، واستمرار النجاحات التي حققتها مصر في تنظيم كبرى البطولات والأحداث الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف استضافة دورة الألعاب الأفريقية، ومناقشة الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية المرتبطة بتنظيم الحدث القاري، بما في ذلك جاهزية البنية التحتية الرياضية، والمنشآت والملاعب، وخطط الإقامة والتنقل، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنظيم دورة تليق باسم ومكانة مصر في القارة الأفريقية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تمتلك خبرات تنظيمية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وقدرات بشرية مؤهلة تؤهلها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 بنجاح، مشيرًا إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات تسهم في دعم الرياضة المصرية، وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وترسيخ دور مصر الريادي داخل القارة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المعنية، لإعداد ملف قوي يعكس الإمكانات التنظيمية والفنية لمصر، ويحقق أقصى استفادة ممكنة على المستويين الرياضي والتنظيمي.

وشدد الوزير على أن استضافة دورة الألعاب الأفريقية تمثل فرصة مهمة لدعم السياحة الرياضية، وتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، فضلًا عن منح اللاعبين المصريين احتكاكًا قويًا على أرضهم وبين جماهيرهم، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027

أشرف صبحي يناقش استعدادات اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

فيما واصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عقد الاجتماعات التنسيقية ضمن الاستعدادات النهائية لانعقاد الدورة 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدورة (72) للمكتب التنفيذي، والمقرر عقدهما بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية والمسؤول عن الأمانة الفنية للمجلس، بحضور تامر جمعة عضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور محمود حسن عضو اللجنة الفنية الشبابية، والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضو اللجنة الرياضية المساعدة للمجلس.

تناول الاجتماع استعراض الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بانعقاد اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان المعاونة، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان حسن التنظيم ودقة الإعداد، بما يعكس مكانة العمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة.

كما ناقش الحضور تفاصيل أجندة الاجتماعات المرتقبة، والتي تتضمن عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها المبادرات العربية المشتركة الموجهة للشباب، وبرامج تمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، فضلًا عن مبادرات مجتمعية وتنموية جديدة تهدف إلى تعزيز دور الشباب في دعم مسارات التنمية المستدامة داخل المجتمعات العربية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، وآليات دراستها فنيًا من خلال اللجان المعاونة، تمهيدًا لعرضها على المكتب التنفيذي ثم مجلس الوزراء، بما يسهم في الخروج بقرارات وتوصيات قابلة للتنفيذ وتحقق مردودًا حقيقيًا على أرض الواقع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن انعقاد هذه الاجتماعات يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشددًا على أن تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية في قطاعي الشباب والرياضة يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان العربي والاستثمار في طاقات الشباب.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى حرص مصر، قيادةً وحكومةً، على دعم جهود جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتوفير كل سبل النجاح لإنجاح أعمال المجلس ومكتبه التنفيذي ولجانه المعاونة، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي وتوحيد الرؤى والسياسات في المجالات الشبابية والرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.