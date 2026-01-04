توقعات الحيوانات تتصدر المشهد في أمم إفريقيا 2025 والقط "نيمبوس" يخطف الأضواء

الأحد 04 يناير 2026
واصلت توقعات الحيوانات جذب اهتمام جماهير كرة القدم خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما تحولت من مجرد لقطات طريفة إلى مادة ترفيهية متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع سخونة المباريات وقرب الأدوار الحاسمة.

القط «نيمبوس» أبرز الظواهر


وكان القط «نيمبوس» أبرز هذه الظواهر، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يختار بين أعلام عدد من المنتخبات المشاركة، حيث أثار اختياره تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، الذين اعتبروا توقعه إشارة رمزية لقدرة بعض المنتخبات الكبيرة على حسم المواجهات الصعبة، وسط تعليقات ساخرة ومقارنات بين “توقعات القط” وآراء المحللين.

الصورة


ولم يتوقف الأمر عند نيمبوس، إذ انتشرت توقعات لحيوانات أخرى، تنوعت بين قطط وكلاب وحتى سلاحف، رجّحت كفة منتخبات بارزة مثل المغرب، مصر، السنغال والجزائر، في مشهد عكس حالة الشغف الجماهيري بالبطولة، ورغبة المتابعين في إضافة طابع مرح على المنافسة القارية.


ورغم أن هذه التوقعات تظل في إطار الترفيه فقط، فإنها نجحت في إشعال النقاشات بين الجماهير، خاصة مع التاريخ الطويل لأمم إفريقيا المعروف بالمفاجآت وخروج الكبار في لحظات غير متوقعة.


ويبقى القرار النهائي داخل المستطيل الأخضر، حيث تؤكد البطولة مرة أخرى أن الحسم لا يأتي بتوقعات البشر أو الحيوانات، بل بما تقدمه المنتخبات من أداء وقتال حتى صافرة النهاية.

