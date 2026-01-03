السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن: مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي
18 حجم الخط

 أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيُقدم للمحاكمة على "جرائم اتهم بها".

وكتب لانداو على منصة "إكس": "الآن سيُقدَّم (مادورو) أخيرا إلى العدالة لمحاسبته على جرائمه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا عن "ضربة واسعة النطاق ناجحة" ضد فنزويلا، مؤكدا أن مادورو وزوجته قد تم أسرهما وإخراجهما من البلاد.

كما وعد ترامب بالإدلاء بتفاصيل إضافية خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي أول تعليق رسمي روسي على الضربات الأمريكية التي استهدفت فنزويلا، أكدت وزارة الخارجية الروسية إدانتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مشددة على أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة، لتنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس، غير مقبولة.

أول تعليق رسمي من فنزويلا على إعلان "اعتقال مادورو"

 قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، اليوم السبت، إن الحكومة لا تعلم مكان الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة القبض عليهما ونقلهما خارج البلاد.

الحكومة الفنزويلية

وأضافت ديلسي رودريجيز نائبة مادورو في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن الحكومة الفنزويلية "تطالب بإثبات أن مادورو وزوجته على قيد الحياة"، معتبرة أن ما جرى يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للسيادة الوطنية.

يأتي هذا الموقف بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" ضد فنزويلا، قال إنها أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج البلاد، مؤكدا أن العملية نفذت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية، ومعلنا عزمه عقد مؤتمر صحفي لعرض التفاصيل.

وفي واشنطن، فجر الإعلان جدلا داخل الكونجرس، إذ قال السيناتور الديمقراطي روبن جاليجو إن الضربات الأمريكية على فنزويلا "غير قانونية"، واصفا ما يحدث بأنه "ثاني حرب غير مبررة يشهدها في حياته بعد غزو العراق".

كما أعرب السيناتور الجمهوري مايك لي عن شكوكه الدستورية حيال العملية، متسائلا عما إذا كان هناك أي مبرر لاستخدام القوة "في غياب إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واشنطن مادورو فنزويلا وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

مواد متعلقة

الرئيس الفنزويلي: العاصمة كاراكاس تتعرض حاليًّا لقصف بالصواريخ

بعد حصار ترامب لها بأكبر أسطول في تاريخ أمريكا الجنوبية، الرئيس الفنزويلي: نحن لسنا أفغانستان

الرئيس الفنزويلي في تصريحات نارية: مستعدون لهزيمة الإمبراطورية الأمريكية

الأكثر قراءة

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

أول تعليق رسمي من فنزويلا على إعلان "اعتقال مادورو"

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة

في النهاية لن يصح إلا الصحيح، رسالة ساويرس بشأن الخلاف بين دولتين شقيقتين

انتخابات النواب، زحام أمام لجنة جواهر في بولاق الدكرور (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

المزيد
الجريدة الرسمية
ads