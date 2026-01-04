الأحد 04 يناير 2026
مسئول فنزويلي: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأمريكي إلى 80 فى صفوف العسكريين والمدنيين

الهجوم الأمريكي على
الهجوم الأمريكي على فنزويلا، فيتو
فنزويلا، أبلغ مسئول فنزويلي صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن عدد قتلى الهجوم الولايات المتحدة على كاراكاس ارتفع إلى 80 مدنيا وعسكريا، والعدد مرشح للزيادة.

سقوط قتلى من فريق حماية الرئيس مادورو

ويأتي ذلك بعدما كشف وزير الدفاع الفنزويلي،  فلاديمير بادرينو لوبيز، أن عددًا كبيرًا من أفراد فريق الحماية الخاص بالرئيس نيكولاس مادورو قُتلوا خلال العملية الأمريكية الأخيرة، واصفًا ما جرى بأنه اعتداء مباشر يستهدف مؤسسات الدولة ورمز سيادتها.

كما أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، مساء اليوم، رفع حالة الاستنفار داخل القوات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى ضمان السيادة الوطنية وحماية أمن فنزويلا في مواجهة أي تهديدات خارجية.

 

وزير دفاع فنزويلا: القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية

وشدد لوبيز، على أن القوات المسلحة الفنزويلية في أعلى درجات الجاهزية، وأن الرد سيكون في إطار حماية البلاد والدفاع عن استقلالها، مؤكدًا أن فنزويلا لن تسمح بفرض أي أمر واقع بالقوة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم: إن محادثات الرئيس دونالد ترامب مع نائبة الرئيس في فنزويلا واضحة، "إما أن تقود وإما أن تتنحى جانبا".

تولي نائبة مادورو السلطة في فنزويلا 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا قرارا يقضي بتكليف نائبة الرئيس التنفيذي، ديلسي رودريجيز جوميز، بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة.

وكان الجيش الأمريكي قام بشن سلسلة من الضربات فجر السبت الماضى، على العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أكدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما، نتج عنها اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك.

خبير: الفيتو الأمريكي يمنع أي قرار لمحاسبة واشنطن بمجلس الأمن حول فنزويلا

مسئول روسي يتوقع تكرار سيناريو فنزويلا في أوكرانيا

 

 

