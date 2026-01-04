أبرز ملامح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الرقمية خلال 2025

18 حجم الخط

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوى كقطاع خدمى وإنتاجى فى آنٍ واحد وجاء هذا التطور نتيجة تسريع وتيرة تبني التكنولوجيات الحديثة، وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ملامح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى تطوير الحلول الرقمية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير حلول رقمية ذات أثر

إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) التى ترتكز على 6 محاور وهم: أولا: محور الحوكمة الذى يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقى والمسؤول للذكاء الاصطناعى، وثانيا: محور التكنولوجيا المعنى بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطبيقات وتطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعى.

وثالثا: محور البيانات المعنى بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعى، ورابعا: محور خاص بإتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عالى السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعى ونشره، وخامسا: محور معنى بإنشاء نظام بيئى سليم للذكاء الاصطناعى من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر فى مصر، وسادسا: محور المهارات الذى يهدف إلى رفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

- قام مركز الابتكار التطبيقى بتطوير عدد من المنظومات باستخدام الذكاء الاصطناعى شملت التالى:

· إطلاق أول نظام فى مصر للكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام بالذكاء الاصطناعى بالتعاون مع مؤسسة بهية. وباستخدام أحدث التقنيات، حيث يحلل النظام صور الثدى الشعاعية ويقدم تشخيصات أولية دقيقة، مما يحسن كفاءة الفحوصات الروتينية ويقلل من تكاليف العلاج ويعزز معدلات الشفاء. وقد تم تدريب محرك الذكاء الاصطناعى على مجموعة بيانات وطنية معتمدة تضم أكثر من 60,000 صورة من صور الثدى الشعاعية، وأظهر معدل دقة يبلغ حوالى 90٪، ويعمل النظام منذ أغسطس 2025 فى مستشفيات بهية فى الهرم والشيخ زايد.

· إطلاق منظومة باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحويل الصوت إلى نص مكتوب ضمن منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية. حيث تضمنت المنظومة قدرات متقدمة فى مجال الذكاء الاصطناعى للتعرف على الكلام لتحويل المرافعات الشفوية والأحكام القضائية وإفادات المتهمين إلى سجلات مكتوبة دقيقة، بدقة تزيد عن 96٪. ومن المقرر توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل جميع المحاكم الجنائية والاقتصادية.

· بناء نظام لأتمتة إنتاج المحتوى الصوتى من خلال تحويل النص إلى كلام القائم على الذكاء الاصطناعى، واستخدامه من قبل بعض المؤسسات لتوليد محتوى الخدمة الصوتية، مثل المحتوى الصوتى لأنظمة IVR والمحتوى الصوتى للحملات الترويجية والاستطلاعات.

تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعى

-إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع المكتب الإقليمى لليونسكو فى مصر والسودان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى. ويهدف التقرير إلى تقييم جاهزية مصر لتبنى الذكاء الاصطناعى بشكل مستدام، ومسؤول، ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال الحيوى.

