الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أبرز ملامح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الرقمية خلال 2025

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيتو
18 حجم الخط

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوى كقطاع خدمى وإنتاجى فى آنٍ واحد  وجاء هذا التطور نتيجة تسريع وتيرة تبني التكنولوجيات الحديثة، وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ملامح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى تطوير الحلول الرقمية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير حلول رقمية ذات أثر

إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) التى ترتكز على 6 محاور وهم: أولا: محور الحوكمة الذى يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقى والمسؤول للذكاء الاصطناعى، وثانيا: محور التكنولوجيا المعنى بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطبيقات وتطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعى.

 وثالثا: محور البيانات المعنى بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعى، ورابعا: محور خاص بإتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عالى السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعى ونشره، وخامسا: محور معنى بإنشاء نظام بيئى سليم للذكاء الاصطناعى من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر فى مصر، وسادسا: محور المهارات الذى يهدف إلى رفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

قام مركز الابتكار التطبيقى بتطوير عدد من المنظومات باستخدام الذكاء الاصطناعى شملت التالى:

· إطلاق أول نظام فى مصر للكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام بالذكاء الاصطناعى بالتعاون مع مؤسسة بهية. وباستخدام أحدث التقنيات، حيث يحلل النظام صور الثدى الشعاعية ويقدم تشخيصات أولية دقيقة، مما يحسن كفاءة الفحوصات الروتينية ويقلل من تكاليف العلاج ويعزز معدلات الشفاء. وقد تم تدريب محرك الذكاء الاصطناعى على مجموعة بيانات وطنية معتمدة تضم أكثر من 60,000 صورة من صور الثدى الشعاعية، وأظهر معدل دقة يبلغ حوالى 90٪، ويعمل النظام منذ أغسطس 2025 فى مستشفيات بهية فى الهرم والشيخ زايد.

· إطلاق منظومة باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحويل الصوت إلى نص مكتوب ضمن منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية. حيث تضمنت المنظومة قدرات متقدمة فى مجال الذكاء الاصطناعى للتعرف على الكلام لتحويل المرافعات الشفوية والأحكام القضائية وإفادات المتهمين إلى سجلات مكتوبة دقيقة، بدقة تزيد عن 96٪. ومن المقرر توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل جميع المحاكم الجنائية والاقتصادية.

· بناء نظام لأتمتة إنتاج المحتوى الصوتى من خلال تحويل النص إلى كلام القائم على الذكاء الاصطناعى، واستخدامه من قبل بعض المؤسسات لتوليد محتوى الخدمة الصوتية، مثل المحتوى الصوتى لأنظمة IVR والمحتوى الصوتى للحملات الترويجية والاستطلاعات.

وزير الاتصالات يتفقد أجنحة معرض الرواد السنوى لهواة جمع الطوابع 2026

جبران يبحث مع مساعد وزير الاتصالات تسريع إطلاق خدمات "العمل" على بوابة مصر الرقمية

تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعى

-إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع المكتب الإقليمى لليونسكو فى مصر والسودان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى. ويهدف التقرير إلى تقييم جاهزية مصر لتبنى الذكاء الاصطناعى بشكل مستدام، ومسؤول، ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال الحيوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذكاء الذكاء الاصطناعي قطاع الاتصالات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: زيادة الصادرات الرقمية 124% خلال 7 أعوام إلى 7.4 مليار دولار

وزير الاتصالات: تأهيل الشباب كمهنيين مستقلين يسهم فى توسيع نطاق سوق العمل

وزير الاتصالات: بدء تطبيق التطوير في شهادة براءة الذمة بالمرور غدا

وزير الاتصالات: الانتهاء من تركيب الفايبر في المنصورة منتصف العام القادم

الأكثر قراءة

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

المغرب تفوزعلى تنزانيا بهدف دياز وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري: الخلع عبر المحاكم ودون موافقة الزوج صحيح شرعًا

30 دعاء للحفظ وعدم النسيان قبل دخول الامتحان

المزيد
الجريدة الرسمية