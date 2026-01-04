رئيس الإنجيلية: ميلاد المسيح ليس ذكرى تاريخية بل رسالة سلام متجددة لعالم مضطرب (صور)

18 حجم الخط

احتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء الأحد 4 يناير 2026، بالاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والذي أُقيم بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، إلى جانب عدد من قيادات ورموز الدولة والشخصيات العامة.

ترانيم روحية

وتضمن برنامج الاحتفال تقديم مجموعة من الترانيم الروحية والوطنية، وصلاة افتتاحية ألقاها الدكتور القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، أعقبتها ترنيمة جمهورية قدّمها فريق ترانيم الكنيسة، ثم قراءة كتابية للدكتور القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال المسيحي. كما ألقى الدكتور القس سامح موريس كلمة روحية، قبل أن يختتم الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي بكلمة رئيس الطائفة.



وفي مستهل كلمته، توجّه رئيس الطائفة الإنجيلية بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه ومشاركته من خلال إنابة ممثلين عن فخامته لحضور الاحتفال، حيث أناب فخامته السيد محمد يحيى، الأمين برئاسة الجمهورية، للمشاركة في الاحتفال. كما ثمّن إنابة معالي دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للأستاذ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال، ووجّه الشكر إلى المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لزيارته وتهنئته بعيد الميلاد، وإلى سيادة الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي أناب عن سيادته اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفيومي، مساعد وزير الدفاع لقطاع الدفاع الجوي.

وفي كلمته التي جاءت تحت عنوان «ميلاد رئيس السلام»، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن ميلاد السيد المسيح يمثل تجسيدًا حيًا لرجاء إلهي وحضور يمنح السلام الحقيقي، مشيرًا إلى أن المسيح وُلد في عالمٍ يعرف الصراع أكثر مما يعرف السلام، ليقدّم نموذجًا مختلفًا لسلام يقوم على العدل والمصالحة وبناء الجسور بين البشر، لا على العنف أو الهيمنة.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن السلام الذي يعلنه المسيح هو سلام شامل، يبدأ بالمصالحة مع الله، ويمتد إلى سلام داخلي يحرر الإنسان من القلق والخوف، ثم ينعكس سلامًا مع الآخر، داعيًا إلى رفض خطاب التحريض والانقسام، والعمل على ترسيخ الكلمة الهادئة وبناء العلاقات الإنسانية على أسس من الاحترام والتفاهم.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن رسالة الميلاد تحمل دعوة عملية لأن يكون الإيمان قوة بناء ومساحة شفاء في المجتمع، مشددًا على أن الكنيسة الإنجيلية تضطلع بدور روحي ووطني يسهم في ترسيخ قيم التعايش والسلام المجتمعي، بما يعزز وحدة الوطن واستقراره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.