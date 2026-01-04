الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

القس أندريه زكي يترأس اليوم احتفال الإنجيلية بعيد الميلاد

رئيس الإنجيلية، فيتو
رئيس الإنجيلية، فيتو
18 حجم الخط

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، الذي تقيمه رئاسة الطائفة اليوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، وذلك بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، إلى جانب حضور كبير من من قيادات ورموز الدولة والشخصيات العامة.

 

الترانيم الروحية والوطنية

 

ويتضمن برنامج الاحتفال تقديم عدد من الترانيم الروحية والوطنية، وصلاة افتتاحية للقس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ثم ترنيمة جمهورية يقدمها فريق ترنيم الكنيسة، تليها قراءة كتابية يقدمها القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال المسيحي. 

كما يلقي الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، كلمة روحية، على أن يختتم الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي بكلمة يقدم خلالها رسالة الميلاد، متناولًا معاني السلام والرجاء في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.

 

ومن جانبه، صرّح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، أن رئاسة الطائفة الإنجيلية تحرص هذا العام على تقديم تغطية إعلامية تليق بمكانة الاحتفال ورسالة الميلاد، موضحًا أن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ من الساعة السادسة مساءً، وأضاف أن الاحتفال سيتم بثه عبر التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، بما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية داخل مصر وخارجها متابعة الاحتفال والمشاركة في أجوائه الروحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القس أندريه زكي عيد الميلاد الانجيلية احتفال الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية

مواد متعلقة

رئيس الإنجيلية: ميلاد المسيح رسالة سلام للعالم وسط التحديات

موعد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

أندريه زكي يشارك في حفل تنصيب القس مدحت ثروت راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمنيا

رئيس الإنجيلية: الشيوخ ركيزة أساسية في العمل الكنسي

رئيس الإنجيلية: إضافة تعديلات في بنود بطلان الزواج لتسهيل الإجراءات وغلق باب “تغيير الملة”

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحمل آمال العرب في أمم أفريقيا بعد وداع تونس والسودان

ارتفاع الضاني 26 جنيها وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

وضعتها كوندوليزا رايس، خبير عسكري يكشف علاقة اعتقال مادورو بإستراتيجية أمريكا 2033

يناقشه الشيوخ اليوم، تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات

أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (فيديو)

ليسوا فنزويليين، ترامب يكشف مصير "حراس مادورو" بعد الهجوم الأمريكي

خدمات

المزيد

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شروط منح الترخيص المؤقت للمشروعات وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads