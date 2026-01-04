الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كنيسة قصر الدوبارة تستعد لاستضافة احتفالات الإنجيلية بعيد الميلاد

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية
18 حجم الخط

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، الذي تقيمه رئاسة الطائفة اليوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، وذلك بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، إلى جانب حضور كبير من من قيادات ورموز الدولة والشخصيات العامة.

الترانيم الروحية والوطنية

ويتضمن برنامج الاحتفال تقديم عدد من الترانيم الروحية والوطنية، وصلاة افتتاحية للقس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ثم ترنيمة جمهورية يقدمها فريق ترنيم الكنيسة، تليها قراءة كتابية يقدمها القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال المسيحي. 

كما يلقي الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، كلمة روحية، على أن يختتم الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي بكلمة يقدم خلالها رسالة الميلاد، متناولًا معاني السلام والرجاء في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.

ومن جانبه، صرّح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، بأن رئاسة الطائفة الإنجيلية تحرص هذا العام على تقديم تغطية إعلامية تليق بمكانة الاحتفال ورسالة الميلاد، موضحًا أن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ من الساعة السادسة مساءً، وأضاف أن الاحتفال سيتم بثه عبر التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، بما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية داخل مصر وخارجها متابعة الاحتفال والمشاركة في أجوائه الروحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كنيسة قصر الدوبارة رئيس الإنجيلية إحتفالات عيد الميلاد المجيد القس أندريا زكي إحتفالات الكنيسة الأنجيلية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد وليدز في الشوط الأول

سلوت يعلن تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

مفتي الجمهورية: نواجه محاولات متعمدة للتشكيك والطعن في الثوابت الدينية

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية