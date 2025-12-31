رئيس الإنجيلية: ميلاد المسيح رسالة سلام للعالم وسط التحديات

18 حجم الخط

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الأربعاء، في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وذلك بحضور كبير من شعب الكنيسة، وبمشاركة الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وحضور رعاة وشيوخ الكنيسة.



أجواء الميلاد

وخلال كلمته، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن أجواء الميلاد تحمل في جوهرها معاني الفرح والسلام، قائلًا:

«إن أجواء الميلاد ذاتها تكون ممتلئة بالفرح والسلام، وفي ظل ما تمر به منطقتنا من تحديات إقليمية صعبة ومعقدة، تأتي رسالتنا هذا العام بعنوان: ميلاد السيد المسيح رئيس السلام، لتكون رسالة أمل وسلام لمنطقتنا وللعالم أجمع».

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي:

«نهنئ جميع المصريين بمناسبة بداية عام جديد، ونشكر الله على سلام وأمان بلادنا، ونصلي أن تكون السنة الجديدة بداية أمل ورجاء لجميع المصريين، مليئة بالسلام والخير».

ومن المقرر أن تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بالاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، حيث يترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمشاركة قيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وحضور عدد من قيادات الدولة والشخصيات العامة.

