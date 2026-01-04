عالم أزهري: الخلع عبر المحاكم ودون موافقة الزوج صحيح شرعًا

18 حجم الخط

أكد الشيخ محمود سعد خليفة، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الخلع الذي تقضي به المحاكم المصرية يُعد خلعًا صحيحًا من الناحية الشرعية، حتى وإن تم دون رغبة الزوج، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية أقرت هذا الحق للمرأة عند استحالة العشرة وكراهية الحياة الزوجية.

الخلع فراق بعوض مالي ويقع عند استحالة العشرة وكراهية الزوجة للحياة الزوجية

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخلع في الإسلام يعني فراق الزوجة لزوجها مقابل عوض مالي تدفعه له، ويكون ذلك في حال تعذر استمرار الحياة الزوجية، ووصول الزوجة إلى حالة من النفور أوالكراهية التي تمنع إقامة حدود الله.

الخلع ثابت بالقرآن والسنة وقصة امرأة ثابت بن قيس دليل شرعي واضح

وأشار عالم الأزهر إلى أن مشروعية الخلع جاءت صريحة في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: «فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به»، كما وردت في السنة النبوية من خلال قصة امرأة ثابت بن قيس، التي جاءت إلى رسول الله ﷺ تشكو كراهيتها لزوجها، فطلب منها النبي أن ترد له الحديقة التي أعطاها لها، ثم فرق بينهما.

الخلع يتطلب عوضًا ماليًا والطلاق فيه يكون بائنًا لا رجعة فيه

ولفت الشيخ محمود سعد خليفة إلى أن من شروط الخلع أن ترد الزوجة للزوج ما تم الاتفاق عليه من عوض، مؤكدًا أن الطلاق الناتج عن الخلع يكون طلاقًا بائنًا، أي لا يملك الزوج بعده حق مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، كما أن عدة المختلعة تكون مثل عدة المطلقة.

الخلع يعادل ثلاث طلقات وحكم القضاء به نافذ شرعًا

وأوضح أن الخلع يُعد بمثابة ثلاث طلقات، ولا يجوز للزوج إرجاع زوجته بعده إلا وفق الشروط الشرعية المعروفة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الخلع الذي يتم بحكم المحكمة دون رضا الزوج صحيح شرعًا ونافذ، ولا يخالف أحكام الإسلام، طالما استوفى أركانه وشروطه الشرعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.