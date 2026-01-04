رئيس "حدائق العاصمة": سحب الأعمال من الشركات غير الملتزمة بمواعيد تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي

18 حجم الخط

كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن الموقف التنفيذى للعمارات السكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعي، ضمن مواقع عمل مشروع سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل بالمرحلة الخامسة بالإعلان الرابع عشر بحي الأمل.

وتابع نسب الإنجاز الفعلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية ومقارنتها بالجدول الزمني المعتمد، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بوتيرة متسارعة، جنبًا إلى جنب بمشروعات الطرق والبنية التحتية من أعمال المرافق المرتبطة بها، لتتماشى مع خطة تسليم الوحدات السكنية الشهرية والتي تضم الإنتهاء من تنفيذ عدد (٩٤) عمارة بعدد (٢٢٥٦) وحدة سكنية بمساحة (٩٠)م٢،

وأكد رئيس الجهاز أنه لن يتهاون مع أي تقاعس في التنفيذ، موجهًا بسحب الأعمال من الشركات غير الملتزمة بالبرامج الزمنية المحددة، وذلك لضمان نهو الأعمال طبقًا للجداول المخططة وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة.

وشدد على حصر دقيق لكافة الأعمال المتبقية، وإعداد جداول زمنية واضحة للتنفيذ، وتكليف المكاتب الاستشارية بمراجعة تلك النسب مع البرامج الزمنية المعتمدة، مؤكدًا أنه سيترأس بنفسه فرق المتابعة الميدانية لضمان سرعة الانتهاء من خطط التسليم المستهدفة.

وأكد المهندس أحمد العربي، علي كافة الشركات المنفذة بالأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة وإتقان في الأداء طبقًا للمواصفات المطروحة وفي المواعيد المحددة، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية للعمارات، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات، للوصول لأفضل مستوى يليق بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، وحاجزي الوحدات.

