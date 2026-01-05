الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الموقف التنفيذي لشقق سكن مصر بالشروق

شقق
شقق
18 حجم الخط

كشف المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الموقف التنفيذي واستكمال الأعمال الجارية بمشروع سكن مصر.

وتفقد رئيس الجهاز عدد 9 عمارات سكنية كاملة التشطيب ضمن المشروع، واطلع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة، وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وبما يضمن أعلى مستويات الجودة.
أكد المهندس محمد متولي صابر أن مشروع سكن مصر يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، لما له من دور محوري في توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات، تسهم في تحقيق الاستقرار وجودة الحياة للمواطنين.

أوضح رئيس الجهاز: المشروع يضم إجمالا 2736 وحدة سكنية، والوحدات المنفذة حتى الآن  2520 وحدة سكنية، والمرحلة الحالية تشهد استكمال تنفيذ 9 عمارات، ومتوسط مساحة الوحدة السكنية 130 مترًا مربعًا.
 أكد رئيس جهاز مدينة الشروق  استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية لكافة مشروعات الإسكان بالمدينة، بما يحقق سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، وحسن استغلال الاستثمارات، مشددًا على أن جهاز المدينة يبذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان مدينة الشروق.

كما أجرى المهندس أحمد عمران، نائب  رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، ومسئولو القطاع، جولة تفقدية بمشروع الإسكان الأخضر بمرحلتيه الخامسة والسادسة (سكن لكل المصريين)، لمتابعة سير العمل، يرافقهم مسئولو أجهزة تنمية حدائق العاشر من رمضان، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة.
وخلال جولتهم بمدينة حدائق العاشر، تفقد مسئولو الهيئة مشروع الإسكان الأخضر بمبادرة (سكن لكل المصريين) بالمرحلة الخامسة، والتي تضم 109 عمارات سكنية بها وحدات بمساحات 90م² و75م²، بالإضافة إلى المرحلة السادسة التي تضم 258 عمارة سكنية بمساحة 90 م² للوحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاشر من رمضان العبور الجديدة المشروعات القوميه المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

البنك المركزى: 42.5% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الطريق إلى نجمة الكان الثامنة.. منتخب مصر يواجه بنين الليلة بشعار لا بديل عن الفوز.. حسام حسن ذاكر السناجب جيدا.. وعودة القوة الضاربة الهجومية بقيادة صلاح ومرموش

الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو

موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ضوابط إجازة الوضع ومدتها وفقا لقانون الطفل

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف منها البلطي والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية