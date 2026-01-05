الموقف التنفيذي لشقق سكن مصر بالشروق

18 حجم الخط

كشف المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الموقف التنفيذي واستكمال الأعمال الجارية بمشروع سكن مصر.

وتفقد رئيس الجهاز عدد 9 عمارات سكنية كاملة التشطيب ضمن المشروع، واطلع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة، وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وبما يضمن أعلى مستويات الجودة.

أكد المهندس محمد متولي صابر أن مشروع سكن مصر يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، لما له من دور محوري في توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات، تسهم في تحقيق الاستقرار وجودة الحياة للمواطنين.

أوضح رئيس الجهاز: المشروع يضم إجمالا 2736 وحدة سكنية، والوحدات المنفذة حتى الآن 2520 وحدة سكنية، والمرحلة الحالية تشهد استكمال تنفيذ 9 عمارات، ومتوسط مساحة الوحدة السكنية 130 مترًا مربعًا.

أكد رئيس جهاز مدينة الشروق استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية لكافة مشروعات الإسكان بالمدينة، بما يحقق سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، وحسن استغلال الاستثمارات، مشددًا على أن جهاز المدينة يبذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان مدينة الشروق.

كما أجرى المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، ومسئولو القطاع، جولة تفقدية بمشروع الإسكان الأخضر بمرحلتيه الخامسة والسادسة (سكن لكل المصريين)، لمتابعة سير العمل، يرافقهم مسئولو أجهزة تنمية حدائق العاشر من رمضان، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة.

وخلال جولتهم بمدينة حدائق العاشر، تفقد مسئولو الهيئة مشروع الإسكان الأخضر بمبادرة (سكن لكل المصريين) بالمرحلة الخامسة، والتي تضم 109 عمارات سكنية بها وحدات بمساحات 90م² و75م²، بالإضافة إلى المرحلة السادسة التي تضم 258 عمارة سكنية بمساحة 90 م² للوحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.