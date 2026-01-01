بشرى للخريجين، طرح عدد كبير من الوظائف الحكومية في يناير

18 حجم الخط

كشف المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه مع بداية العام 2026، يواصل الجهاز دوره القانوني المنوط به وفقًا لقانون الخدمة المدنية، من خلال الإعلان عن مسابقات ووظائف جديدة خلال شهر يناير الجاري.

طرح وظائف جديدة في يناير

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن شهر يناير سيشهد طرح عدد كبير من المسابقات، ليس فقط تلك المتعلقة بالتعيين الدائم، وإنما أيضًا الوظائف التي تُشغل بنظام التعاقد بمختلف أنواعه، والتي تم بالفعل إتاحتها مؤخرًا على بوابة الوظائف الحكومية، مشيرًا إلى أن الجهاز أعلن خلال الأسابيع الماضية عن مسابقة للتعاقد لصالح وزارة الخارجية.

مسابقة جديدة للتعاقد

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة للتعاقد بنظام الاستعانة في وظائف الطب البيطري، لتلبية احتياجات الجهات المعنية من الكوادر المتخصصة، فضلًا عن الإعلان عن مسابقات أخرى للتعيين في عدد من الجهات خلال الشهر ذاته، بما يتيح فرصًا متنوعة تتناسب مع قدرات وإمكانات الشباب.

تطوير منظومة التوظيف

وفي إطار تطوير منظومة التوظيف، أكد المهندس حاتم نبيل أن أي تطوير يتم العمل عليه داخل الجهاز يستهدف محورين رئيسيين؛ أولهما تحسين منظومة التوظيف من خلال ضمان كفاءة الاختبارات وتناغمها مع احتياجات العمل الفعلية داخل الجهاز الإداري للدولة، وثانيهما التيسير على شباب الخريجين وعدم تحميلهم أي مشقة أو أعباء أو مصروفات إضافية.

