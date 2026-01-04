كأس أمم أفريقيا، مكافآت مالية ضخمة تنتظر منتخب تنزانيا حال إقصاء المغرب

18 حجم الخط

أعلنت حكومة تنزانيا عن تخصيص مكافأة مالية ضخمة للاعبي منتخب "تايفا ستارز" في حال تمكنهم من إقصاء منتخب المغرب في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا

ويستقبل منتخب المغرب نظيره التنزاني، في السادسة مساء اليوم الأحد، في مباراة حاسمة ضمن دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025، حيث تقام المباراة على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في الرباط.

رئيسة تنزانيا ترصد مكافآت ضخمة للاعبين

ووفقا لصحيفة "ديلي نيوز" التنزانية، وعدت رئيسة الجمهورية، سامية سولوهو حسن، لاعبي منتخب تنزانيا بمكافآت مالية ضخمة في حال نجاحهم في العبور إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيسة أعلنت عن مكافأة قدرها 500 مليون شلن تنزاني، أي ما يعادل حوالي 180 ألف دولار، وذلك بعد تأهل المنتخب إلى دور الـ 16 في البطولة المقامة حاليا في المغرب.

كما صرح رئيس الوزراء مويجولو نتشيمبا بتقديم هذه المكافأة حال الفوز على المغرب، وذلك في اتصال هاتفي باللاعبين والجهاز الفني للمنتخب، وذلك بعد زيارة قام بها نائب وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة، بول ماكوندا.

وأضافت الصحيفة أن الدكتورة سامية سولوهو حسن وعدت أيضا بتقديم مكافأة أكبر في حال تأهل منتخب تنزانيا إلى ربع نهائي البطولة.

مسيرة منتخب تنزانيا في أمم أفريقيا 2025

نجح المنتخب التنزاني، بقيادة المدرب ميغيل جاموندي، في تحقيق إنجاز تاريخي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة، إذ بعد الهزيمة من نيجيريا (2-1) في الجولة الأولى فرض التعادل على أوغندا وتونس (1-1)، ليتأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات.

ويأمل المنتخب التنزاني في مواصلة مفاجآته وإحراز إنجاز جديد، حيث يطمح الآن لتحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

تاريخ مواجهات المغرب ضد تنزانيا

والتقى المنتخب التنزاني مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 2023، حيث فاز أسود الأطلس (3-0) في دور الـ16، فيما فاز "تايفا ستارز" مرة واحدة فقط في تاريخه على أسود االأطلس في تصفيات كأس العالم 2014 بنتيجة (3-1) في مارس 2013، ولكن المغرب تمكن من الفوز في مباراة العودة (2-1) في يونيو 2013؛ علما بأن المنتخبين لم يتأهلا لمونديال 2014.

