أمم أفريقيا، حارس مرمى مالي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة تونس

حصد حارس مالي دجيجي ديارا جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام تونس في دور ثمن النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وودع منتخب تونس أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام مالي، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وأقيمت مباراة تونس ومالي على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس"، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب.



وشهدت الدقيقة 26 طرد لاعب منتخب مالي، وويو كوليبالي بعد التدخل بعنف على لاعب تونس حنبعل، ليكمل اللقاء بـ10 لاعبين.

وجاء هدف تونس الأول في اللقاء عن طريق فراس شواط في الدقيقة 89، برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل منتخب مالي عن طريق اللاعب سينايوكو في الوقت القاتل من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.

وانتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها منتخب مالي بنتيجة 3-2.

وبهذه النتيجة، ضرب منتخب مالي موعدا مع السنغال في دور ربع النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2025.

تشكيل مالي أمام تونس

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: أمادو دانتي - كمارا - ديابي - وويو كوليبالي

خط الوسط: مامادو سانجاري - أليو ديانج - بيسوما

خط الهجوم: سيناياكو - لاسانا كوليبالي - كاموري دومبيا

تشكيل تونس أمام مالي

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: يان فاليري، منتصر الطالبي، ديلان برون، علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، محمد بلحاج محمود.

خط الهجوم: حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي، حازم المستوري.

