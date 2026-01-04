حيثيات المشدد 15 سنة لموظفين نيابة وآخرين بتهمة التزوير والرشوة في مدينة نصر

18 حجم الخط

أودعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حيثيات حكمها بمعاقبة موظفين اثنين بنيابة مدينة نصر ومحامٍ ومقاولة بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة التزوير في محررات رسمية وتلقي رشاوى مالية.

وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة اتهمت رؤوف بخيت موظف حفظ القلم الجنائي بنيابة ثان مدينة نصر، وأحمد سعيد موظف تنفيذ الجنايات بنيابتي مدينة نصر والقاهرة الجديدة، ومحمد فؤاد قطب محامٍ، وعطيات جابر مقاولة عقارات، أنهم ارتكبوا جريمة التزوير في محررات رسمية.



وأضافت الحيثيات أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين مختصين بتنفيذ الأحكام، استغلا طبيعة عملهما وقاما بتزوير محررات رسمية شملت شهادات بيانات التنفيذ، ودفاتر إشكالات التنفيذ، وإفادات رسمية موجهة لأقسام الشرطة، لإثبات خلاف الحقيقة وفاء المتهمة الرابعة بالعقوبة المقضي بها ضدها في القضية رقم 8 لسنة 2017 جنايات أول مدينة نصر، على نحو يقوض العدالة.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول تلقى بوساطة المتهم الثالث، مبلغا ماليا قدره 600 ألف جنيه من المتهمة الرابعة، مقابل تحرير شهادات مزورة تفيد انتهاء تنفيذ العقوبة، كما دون بيانات غير صحيحة بدفتر إشكالات التنفيذ وأثبت قبول إشكال في تنفيذ الحكم على غير الحقيقة.

كما ثبت أن المتهم الثاني حرر 3 إفادات رسمية مزورة، مؤرخة في أعوام 2023 و2024، أثبت فيها زورا وفاء المتهمة الرابعة بالعقوبة، بما مكنها من الإفلات من التنفيذ، وتحقيق منفعة غير مشروعة تمثلت في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين الأول والثاني سهلا للمتهمة الرابعة الاستيلاء دون وجه حق على سيارة مضبوطة مودعة لدى جهة عملهما، تحمل رقم (م ج س 428)، كان يتعين التحفظ عليها لحين تنفيذ العقوبة، كما أعاناها على الهروب من وجه العدالة مع علمهما بعدم تنفيذ الحكم.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم الثالث، قام بدور الوساطة والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب وقائع التزوير، واشتركت المتهمة الرابعة في جرائم التزوير والاتفاق والمساعدة، واستعملت المحررات المزورة أمام جهات الضبط القضائي وموظفي النيابة العامة مع علمها بتزويرها.

